TOURISME – Le nombre de réservations double à Bekopaka

Les opérateurs touristi­ques de la commune de Bekopaka se préparent actuellement à l’ouverture de la saison touristique au début du mois d’avril et à l’arrivée de touristes dans cette desti­nation phare, qui abrite la réserve naturelle des Tsingy de Bemaraha. La hausse de la demande se fait déjà sentir. Plus de 75% des chambres d’hôtel sont déjà réservées en ce moment, selon le maire de la ville de Bekopaka, Nary Razafinarivo. Il estime à près de 15 000 à 16 000 le nombre de touristes étrangers qui feront des circuits dans la zone entre les mois d’avril et juin, soit le double de l’effectif de visiteurs de l’année dernière. « Quelques touristes étrangers seront là à partir de la semaine prochaine, le pic du nombre de visites sera atteint au courant du mois de juin, saison sèche » explique François Tongasoa, président de l’association des guides de Bemaraha. Les services de guidage sont aussi déjà réservés au même taux que les chambres d’hôtels. Le tarif de guidage a connu une augmentation de 20% et s’élève à 160 000 ariary par jour par guide pour un groupe de 2 à 5 personnes et à 185 000 ariary pour un groupe de 7 personne,s pour le circuit Tsingy de Bemaraha, indiquent les chiffres de l’association des guides de Bemaraha.Du côté des organisateurs de voyage, les bookings ont également accusé une hausse. « Cette année nous avons enregistré une hausse des réservations de 25% par rapport à la saison précédente, avec une durée de séjour moyenne entre 2 à 3 semaines » témoigne Jean Charles, responsable de l’agence de voyage Mada­circuit. Selon l’association des guides de Bemaraha, 90% des touristes visitant ce site sont étrangers. En effet, depuis l’année 2021, les sites de la zone la plus visitée voient des touristes locaux, en raison du tarif « adapté et attractif » selon Jean Charles. Son agence propose des circuits de voyages de locaux au départ d’Antananarivo vers les Tsingy de Bemaraha, à partir de 590.000 ariary.

Dispositif de sécurité

Les guides locaux ont déjà reçu des demandes depuis le début du mois de mars, mais le mauvais état de la route en saison de pluie, et l’insécurité, empêchent les activités et les déplacements. Des travaux d’assainissement de la réserve des Tsingy de Bemaraha et des autres circuits de la zone sont prévus à travers une opération « Tagnamaro » dirigée par le maire de la ville de Bekopaka. De leur côté, les guides locaux vont procéder à la réparation des points noirs d’une partie de la route RNT 8 reliant Morondava à Maintirano, en collaboration avec les opérateurs locaux, la commune, et la population locale. « Le tourisme constitue la principale source de revenus des habitants de la ville, nous avons intérêt à ce que le secteur tourne. Avec l’appui des hôteliers et de la commune, nous prévoyons de réparer une portion de 25 kilomètres dans l’axe entre Belo Tsiribihina et Bekopaka. Une partie du budget sera tirée de la caisse de notre association » continue François Tongasoa. Un dispositif de sécurité amélioré sera mis en place pour assurer la sécurisation des touristes et des professionnels en déplacement dans cette zone considérée « rouge ». « La sécurité sera renforcée en tout cas et tout le monde y contribue de façon organisée, sous l’égide des forces de l’ordre » termine Nary Razafinarivo.