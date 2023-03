Six suspects incarcérés

Ayant volé trois voitures et tué deux chauffeurs, deux récidivistes ont été incarcérés à la maison de force de Tsiafahy, et quatre femmes, leurs présumées complices, à Antanimora, mardi. Six autres suspects ont bénéficié d’une liberté provisoire. Vol avec violence suivi de meurtre et association de malfaiteurs constituent leurs chefs d’inculpation.