SÉCURITÉ ROUTIÈRE – Les contrôles techniques des taxi-brousses renforcés

En marge de la célébration de la fête pascale, la Direction régionale de la Sécurité routière entend renforcer le contrôle des véhicules desservant les zones régionales et nationales. Face à la hausse du nombre de véhicules circulant dans les zones régionales et nationales dans le cadre de la fête pascale, des mesures préventives sont prises par cette autorité afin de limiter les accidents de la route. Dans le communiqué de la DGSR, les services des opérations et contrôles routiers, avec l’appui de la Gendarmerie et de la Police Nationale, vont veiller au grain sur tous les véhicules qui vont partir en voyage durant le week-end pascal. “ Les contrôles vont se dérouler au niveau des gares routières à Antananarivo et ses alentours et auprès des taxi-brousses desservant les RN1-RN2-RN3-RN4-RN7”, indique le communiqué. Comme à l’accoutumé, les détails techniques comme le moteur, les fumées d’échappement et bien d’autres seront particulièrement suivis de près. “ En cas de défaillance, les propriétaires sont invités à les régler. Si ces défaillances sont nombreuses et constituent un risque, le véhicule sera déclaré inapte. Ce dernier ne pourra circuler qu’après une contre-visite”, a-t-on lu dans le communiqué. La DGSR a affirmé que les centres de sécurité routière seront ouverts les samedis 8 et 15 avril.