MONNAIE ÉLECTRONIQUE – L’e-ariary au banc d’essai

Tout se précise. Les éléments du puzzle de l’e-ariary de la Banque centrale se mettent peu à peu en place. Si tout se passe comme prévu, le test en grandeur nature aurait lieu au quatrième trimestre de cette année. Le prestataire des solutions logicielles d’émission de la monnaie électronique ayant rempli les exigences requises et répondant à l’écosystème financier local, a été sélectionné. La Banque centrale est sur le point de finaliser les clauses du contrat avec ce prestataire, selon les notes du Mémorandum de politique économique et financière, MPEF. La Banque centrale continuera à peaufiner sur ces éléments clés de l’e-ariary dans les mois à venir afin d’assurer son adoption par les différents acteurs. La plateforme technique est prévue être lancée au troisième trimestre . L’e-ariary est une monnaie numérique de banque centrale. Garantie par l’autorité monétaire, l’e-ariary présente ainsi un risque de liquidité et de crédit a priori réduit. Ce projet vise à mettre à disposition des usagers malgaches, en complément des billets de banque, un moyen de paiement sécurisé facile d’application, accessible et ayant le même cours légal sur le territoire national. Il offre les avantages disponibles par les solutions de paiement privées mais bénéficie également de la régulation et du contrôle de la Banque centrale. D’autres acteurs, plus ou moins dans l’ombre, sont déjà sur ce créneau. Une tendance dans le monde financier du moment. Ils attendent les dispositions légales couvrant leur métier pour pouvoir s’exprimer dans le secteur formel.