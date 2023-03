LUTTE CONTRE LA FAIM – Près de dix mille enfants nourris dans les cantines scolaires

De plus en plus d’enfants sont protégés contre la fa­mine, contre l’abandon scolaire et le travail des enfants, dans le Sud. Les bénéficiaires du projet Avotse, développé par l’association Fitia, dirigé par Mialy Rajoelina, l’épouse du président de la République, ne cessent d’augmenter. Près de trois mille cinq cents élèves ont pu être nourris au sein des cantines scolaires par l’association Fitia, en 2021, au début du projet. Aujourd’hui, ils sont près de neuf mille neuf cents écoliers, dans près de vingt établissements scolaires, à bénéficier de repas chauds tous les jours. Pendant les prochains mois, ces enfants vont bénéficier de farines enrichies qui vont être servies au petit déjeuner dans les cantines scolaires, en compléments des plats chauds servis à midi. Le groupe CFAO vient d’intégrer le projet AVOTSE, et a fait don de sept tonnes de farines enrichies. Ces dons ont quitté la capitale mardi, et seront servis cette semaine même dans les vingt cantines scolaires du Sud. Ces farines vont servir pendant trois mois. Le Groupe CFAO a promis que de telles remises de dons vont se poursuivre pour venir en aide aux enfants dans le Sud de Madagascar.