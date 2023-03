Le règlement de comptes politiques, seul responsable ?

L’insurrection de 1947 est-elle un soulèvement paysan, un simple mouvement de contestation ou un véritable mouvement d’indépendance ? Quelle est la part de responsabilité du Mouvement démocratique pour la rénovation malgache (MDRM), des « sociétés secrètes » Panama et Jina, de l’Administration coloniale ? Et surtout, le Parti des déshérités de Madagascar (Padesm) en aurait-il profité pour régler ses comptes avec les Hova? Autant de questions qui se posent et qui, jusqu’à maintenant, sont évitées à chaque commémoration des évènements du 29 mars. Jacques Tronchon repose autrement la question: qui a organisé, dirigé et déclenché l’insurrection de 1947? Le MDRM et ses trois parlementaires, Joseph Raseta, Joseph Ravoahangy Andrianavalona et Jean Rabemananjara sont les premiers cités, parce que certains responsables des sections locales de ce parti encadrent des insurgés. Mais la déposition des militants qui reconnaissent cette responsabilité, est obtenue sous la torture et rétractée par la suite. Est-ce l’œuvre du Parti démocratique de Madagascar (PDM) qui rassemble la bourgeoisie tananarivienne ? Mais ces anciens colonisateurs de l’île se sont empressés de témoigner leur loyauté envers l’occupant et leur désir d’indépendance ne s’accompagne pas de francophobie. En fait, ils veulent utiliser la manière douce pour occuper progressivement les fonctions des Français dont ils sont des seconds très efficaces. Sont-ce les réseaux clandestins comme le Panama et la Jina ? Le premier est mis en place, dès 1941, par Lucien Andriamiseza et Edmond Ravelonahina.

La seconde est créée en 1943 par Monja Jaona afin de former idéologiquement et militairement les Malgaches à la lutte armée en vue de l’indépendance. De leur côté, les trois parlementaires et le Comité franco-malgache accusent l’Administration coloniale, les colons français et le Padesm d’avoir provoqué l’insurrection pour mâter le mouvement nationaliste et son principal représentant, le MDRM. À travers son organe de presse, « Voromahery », le Padesm ne manque pas d’éreinter celui-ci. Des dissensions ethniques existent à l’état latent, dues à diverses causes: la domination exercée par la royauté et l’oligarchie merina au XIXe siècle, la situation privilégiée des Merina en tant que fonctionnaires, commerçants…, pendant la période coloniale, et surtout la fameuse « politique des races » utilisée comme stratégie coloniale. Elles sont aiguisées par la création du Padesm, en 1946, dont l’objectif est de s’occuper des « Mainty ».

Il est fondé, avec l’accord de l’Administration coloniale soucieuse de s’appuyer sur une force qui contrebalance l’action du MDRM, créé en février de la même année, explique Janine Razafindratovo. Il voit le jour sur les côtes, tandis que son adversaire, un parti nationaliste, s’implante dans la plupart des régions. D’après le « Voromahery », le Padesm veut faire entendre une revendication ethnique en faveur des Côtiers et des « Côtiers déracinés que sont les Mainty enin-dreny » (anciens serfs royaux et affranchis). Le Padesm compte dans ses rangs, précise-t-il, « la presque totalité des vaillants tirailleurs de 1914-1918 et l’immense majorité des héros malgaches de 1939-1945 ». Ainsi, leur revendication d’une « place au soleil » a pour but de « pouvoir discuter d’égal à égal avec ceux qui voudraient ne nous tenir qu’en remorque dans une restauration de l’État malgache ». Ce qui signifie l’établissement et la réalisation de projets de lutte contre l’analphabétisme et les maladies pour l’amélioration de la condition des femmes. Mais aussi l’espoir de voir abolies « les castes, les salutations nobiliaires, les interdictions de mariages mixtes et les discriminations de sépultures ». Ainsi, le Padesm s’oppose nettement au MDRM accusé d’être mené par la tribu dominante des Merina qui, selon eux, sont « les artisans du retard économique, intellectuel et social, des autres parties de la population de l’île ». Avec les succès enregistrés par le MDRM dans les élections et au sein de la population, le Padesm entre en lutte ouverte contre lui. Il déforme ses options, flétrit ses leaders dont le Côtier Jean Rabemananjara accusé d’ingratitude à l’égard du pouvoir colonial avec qui le Padesm se lie de plus en plus, « affirmant ne pas demander l’indépendance pour ne pas retomber sous la domination des Hova, étant moins évolués ». Et après les « évènements de mars 1947, aux côtés des colons français qui craignent pour leur vie et leurs biens, il réclame « violemment » la peine capitale pour tous les initiateurs du mouvement, comme on le lit dans « Voromahery » : « Ces Hova, responsables des évènements actuels, ont la présomptueuse idée de reprendre des mains de la France, le gouvernement de notre pays. Leurs ancêtres à qui ils ne peuvent que ressembler, n’avaient su trouver pour les nôtres qu’oppression et servitude. »