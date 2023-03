ITAOSY – Un bandit abattu et un gendarme blessé

Des malfaiteurs et gendarmes ont fait parler la poudre, hier, vers 1h20 du matin, à Antampon’Itaosy, près de Saint-Michel. Un des bandits est tombé sous les balles, tandis que le commandant de brigade (CB) blessé à la cuisse droite. Les gendarmes patrouillaient dans le quartier où ils ont remarqué une présence suspecte. Cinq individus portaient des sacs à dos dans un couloir. L’équipe s’est approchée d’eux. Elle a voulu les soumettre à un examen de situation, mais ils l’ont abreuvée d’insultes et ouvert le feu trois fois, tout en fuyant. Le CB et ses hommes ont riposté avec des tirs nourris. Résultat, quatre des scélérats se sont échappés. Le dernier, âgé de 28 ans, a mortellement été arrosé de projectiles. Le défunt venait d’Ambaranjana Ampitatafika. Il portait un pull et un pantalon noirs avec des chaussures blanches. Un pistolet de fabrication locale a été saisi sur lui. Son corps a été transféré à la morgue de l’HJRA. « C’est ce matin que j’ai remarqué du sang qui ruissèle sur ma jambe. Je suis allé à l’hôpital d’Itaosy. Le médecin m’a envoyé à l’hôpital militaire. J’y suis actuellement, peut-être que je vais subir une petite opération », raconte le CB.