INFRASTRUCTURES ROUTIERES – Près de 30 kilomètres de routes à réhabiliter à Antananarivo

La réhabilitation de dix sept axes dans la ville d’Antananarivo est au programme. Le premier est achevé et est ouvert à la circulation.

«Nous allons réhabiliter dix-sept axes de la ville d’Anta­na­na­rivo. », a déclaré le ministre des Travaux publics, le colonel Ndriamihaja Liva Andrianatrehina, mardi, lors de la réouverture de la route nationale (RN) 63, la bretelle qui relie Ankadimbahoaka au boulevard de Tokyo, en présence du gouverneur d’Analamanga, Hery Rasoamaromaka, et du maire de la ville d’Antananarivo, Naina Andriatsitohaina. La longueur de ces routes à réhabiliter mesure 36 km, selon la liste des rues à traiter. La réhabilitation du premier axe est déjà terminée. Le deuxième axe, du Rond point Andranomanalina vers le Jovena 67 Ha, Ambodin’ Isotry vers BMH Isotry et Ambodin’Isotry vers Jovena 67 Ha, est en cours de travaux. L’axe Total Ampefiloha-Analakeky va démarrer. Les travaux de réhabilitation des autres axes sont prévus commencer, une fois les procédures d’acquisition des entreprises terminées, vers mi-avril. Ces quatorze autres axes concernent la Route nationale secondaire 58 A, reliant Ankadimbahoaka à Jovena Anosizato, le rond-point Ambanidia- Ankazo­to­kana- Anjohy vers CEMGAM, la route d’Ankasina- Seimad, vers le Parking 67 Ha, Gamo à Soavimbahoaka vers Nanisana, Antaninandro- le croisement auprès du bureau du troisième arrondissement, la descente vers le fokontany Ampandrana, le croisement Rasalamana- Andravoahangy Ambony- Andravoahangy Fivavahana, le rond-point Ambanidia, vers Ankora­hotra, Antsakaviro- Ampandrana près de la banque BOA, le rond-point Ambanidia, vers Ambatoroka- Ambohi­mi­andra- Mandroseza- Ankadindratombo jusqu’au rond-point Alasora, Anka­dimbahoaka- Androndra- Mahazoarivo jusqu’au croisement Mandroseza, le croisement Ankazotokana- Antsahabe- Anjohy- Ambo­hijatovo, Antanimena, près du jardin- Ankadifotsy- Ambatomitsangana- pont Behoririka- Jovena double- Ambondrona, Ampasika- Cenam-Andavamamba- Ampefiloha devant MTP- Anosy (devant Sénat), 67 Ha Sud au terminus de bus 30- devant Jovena- devant INSCAE- Poste 67 Ha- pont Andranomanalina, carrefour Météo Ampasampito- terrain de basket Andraisoro, le Rond-point Ambohibao quatre chemins- Ambato­lampy Antehiroka et Terminus Andranomena. A en croire le ministère des Travaux publics, la réhabilitation d’autres routes sont en cours d’étude et elles seront insérées dans ce programme.

Outre les travaux de réfection, l’entreprise Magic, le maître d’œuvre des trois premiers axes, réhabilite les réseaux d’assainissement.