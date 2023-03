INDUSTRIALISATION – Une deuxième miellerie dans l’Analamanga

Poursuivant la mise en œuvre de son projet ODOF (One district, one factory), le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) a inauguré une nouvelle miellerie le 28 mars dernier.

Il s’agit, en fait, de la deuxième qui est implantée dans la région Anala­man­ga après celle qui a été mise en place récemment à Manjakandriana. Cette fois, c’est dans le district d’Atsimondrano, plus précisément à Alakamisy-Fenoarivo que sera installée cette nouvelle unité industrielle.D’emblée, le ministre Edgard Razafindravahy qui a procédé à l’inauguration de l’usine, a précisé : « Tous les districts seront visités et un seul ne sera oublié. Toutefois, le gouvernement seul ne pourra créer ces unités, mais il faudra aussi la collaboration avec les opérateurs locaux concernés ». Pour cette unité d’Alaka­misy-Fenoarivo, et toujours dans le cadre de l’engagement présidentiel pour la promotion de l’industrialisation, le MICC a ainsi collaboré avec le « Fivondro­nan’ny Mpandraharaha Malagasy » (FIVMPAMA ou Groupe­ment du patronat malgache).À l’instar des précédentes dotations pour toutes les unités industrielles du genre, cette miellerie d’Alakamisy-Fenoarivo sera équipée de matériel très performant pouvant être alimenté à la fois à l’électricité et à l’énergie solaire. L’usine peut traiter jusqu’

à 600 litres de miel par jour avec l’objectif d’en exporter prochainement.

Détermination

Ce qu’il faut dire est qu’à travers cette collaboration avec le gouvernement, le FIVMPAMA affiche sa ferme détermination à soutenir le développement industriel du pays. Une détermination appréciée à sa juste valeur par le ministre Edgard Razafindravahy qui a de nouveau incité tous les opérateurs à s’engager dans les affaires réellement productives pour le pays. Et d’ailleurs, le MICC a toujours œuvré dans ce sens, et réaffirme sa volonté de soutenir les efforts pour la promotion des industries dans ce pays. Edgard Razafindravahy ajoute que soixante-quinze machines sont prêtes actuellement à être installées dans d’autres localités après cette miellerie d’Alakamisy-Feno­arivo. L’inauguration d’hier a vu la présence de plusieurs officiels dont le député d’Atsimondrano, le maire d’Alakamisy-Fenoarivo et des représentants du ministère de l’Agriculture et de l’élevage.