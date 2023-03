HOMMAGE AU 29 MARS 1947 – La place du 29 mars Marovato appelée Place des Mahery fo

Comme chaque année, les autorités dirigées par le Préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, ainsi que les différents commandants de la gendarmerie nationale et de la police nationale et les forces armées ont effectué une procession jusqu’à la statue du 29 mars 1947 au jardin Cayla à Marovato, hier matin, pour la cérémonie de dépôt de gerbes. Ce, en souvenir des martyrs de l’insurrection de 1947. Le thème pour cette année était « Tolom-panafahana, firaisan-kina ho an’ny fitiavan-tanindrazana ». C’est un évènement qui a grandement marqué l’histoire de Madagascar. La date du 29 mars est très symbolique parce qu’elle représente l’une des dates les plus importantes qui a mené à l’indépendance du pays. Les « mahery fo » se sont battus pour s’opposer à la colonisation française. Désormais, cette place ne sera plus appelée jardin Cayla mais Place des « mahery fo », a martelé le Préfet de Mahajanga. De nombreuses activités ont marqué cette journée hier à Mahajanga dont l’exposition sur l’histoire du 29 mars 1947, suivie d’une projection de film, ainsi qu’une conférence-débat qui s’était déroulée à la Maison de la culture de Mangarivotra.