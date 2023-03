COMMÉMORATION MAHAJANGA – Prière et réconciliation pour guérir le pays

Un culte a été organisé hier à Mahajanga par la branche locale du FFKM pour marquer la commémoration du 29 mars 1947.

La prière d’un homme juste est très puissante», épitre de Jacques 5/16b. Tel était le thème de la célébration de la commémoration du 29 mars 1947, dans le cadre du 76ème anniversaire de l’insurrection de 1947, organisée par la branche du conseil oecuménique des églises chrétiennes de Madagascar (Fiombonan’ny fiangonana kristiana eto Madagasikara ou FFKM, dans la province de Mahajanga, hier. Durant le culte organisé à la cathédrale catholique à Mahajanga be, le représentant de la présidence du FFKM, pasteur Hajamanana Andrianantenaina, de la Fjkm, a tiré son homélie du verset 16 de la cinquième épitre de Jacques, « Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d’être guéris. La prière d’un homme juste est très puissante ». « Soixante-seize années après l’événement de 1947, peut-on dire que le pays est guéri, après ces différents présidents qui se sont succédés ? En 1947, nos anciens combattants ont combattu contre la colonisation et les Français, mais aujourd’hui, la bataille continue. Et notre ennemi est la pauvreté. Elle favorise l’insécurité et tant d’autres problèmes. La conjoncture politique actuelle ne permet pas de vivre dans la paix. N’importe quel candidat qui sera élu à la prochaine élection ne pourra pas guérir le pays de ces fléaux et maux qui rongent le pays actuellement. Le secret de la guérison du pays c’est la prière. La réconciliation par la reconnaissance de ses erreurs et de ses fautes est impérative. La réconciliation nationale reste la seule option pour sortir de cette crise. Les batailles et différends ont été toujours achevés et résolus autour d’une table. Il faut que tout le monde revient autour d’une discussion avec un cœur pur sans rancune ni rancœur. La majorité des dirigeants de l’Etat, élus ou nommés sont des chrétiens. Mais le pays se trouve dans le chaos. Pourtant, on est censé être la lumière et le sel de la terre. Intérêts et avantages ainsi que les places de responsabilité détournent la loyauté des responsables. Il n’y aura jamais de guérison sans le pardon et réconciliation. La prière du juste et sincère sera la clé de cette réconciliation. Avançons autour d’une table de discussion et pardonnons-nous mutuellement », a appuyé le pasteur de la Fjkm, dans son sermon. Les chefs des quatre églises n’étaient pas présents durant le culte, en raison de la grande réunion de la FFKM qui se déroule dans la capitale, actuellement.