COMMÉMORATION DU 29 MARS – Accent sur la solidarité et le patriotisme

Une double cérémonie d’État a marqué la commémoration du 29 mars 1947, hier. Dans son discours à Moramanga, le président de la République a mis l’accent sur la solidarité et le patriotisme pour développer le pays.

Un héritage à perpétuer. C’est le message essentiel de la commémoration du 29 mars 1947, hier. Un message souligné par Andry Rajoelina, président de la République, dans son discours, lors de la cérémonie de commémoration, à Moramanga. “C’est un jour mémorable dans l’histoire du pays. Nous commémorons la lutte pour l’indépendance de la nation. Il est du devoir de l’État, et aussi celui de la population de perpétuer la mémoire de cette journée. (…) Prenons exemple sur ceux qui ont lutté pour l’indépendance du pays. Reprenons le flambeau en prenant comme modèle leur courage, leur amour pour la patrie et leur solidarité. (…) Partageons ce flambeau du patriotisme à chaque malgache”, déclare le Chef de l’État.“(…) C’est avec cette solidarité, cet amour de la patrie que nous parviendrons à développer le pays”, ajoute le locataire d’Iavoloha. Une double cérémonie d’État, conduite par le président de la Répub­lique, a marqué le 76e anniversaire de l’insurrection d’indépendance du 29 mars 1947. Comme à l’accoutumée, la première, plus solennelle, s’est déroulée au mausolée d’Ambohitsaina. La seconde, à Moramanga, marquée par les séries de discours, notamment, celui du locataire d’Iavoloha.

Unité nationale

Dans la continuité de ses allocutions précédentes, à l’occasion de la commémoration de la lutte d’indépendance, reprendre le flambeau de la solidarité nationale et du patriotisme dans la lutte contre la pauvreté a été souligné. “Une lutte a été menée par nos aïeux pour obtenir notre indépendance. Capitalisons cette indépendance pour parvenir à l’indépendance alimentaire, économique et au développement”, renchérit le président Rajoelina. Le contexte pré-électoral impose une lecture politique à chaque sortie et chaque prise de parole du locataire d’Iavoloha. À Mora­manga, il n’a justement pas hésité à mener les débats sur ce terrain. “Il y a des personnes qui se disent patriotes, mais qui font obstacle au développement. Il y a des personnes qui se disent patriotes, mais qui ne pensent qu’à eux-même et non pas à la population”, lance Andry Rajoelina. Voulant se démarquer de cette frange des acteurs nationaux qu’il pointe du doigt, le Chef de l’État ajoute dans la foulée il ajoute, “c’est dans cet esprit de patriotisme désintéressé et cherchant à servir l’intérêt des compatriotes qui nous guide dans notre travail”.

Restant dans la ligne de l’appel à la solidarité nationale et du patriotisme, il soutient, “j’en appelle à la population. Restons solidaires, ne nous laissons pas diviser. Restons unis telle la pierre. Chérissons la vérité et l’intégrité. Ayons foi. Travaillons ensemble pour Madagascar”. Restant sur le terrain politique, le président de la République met l’accent sur “l’abnégation, le sacrifice pour le pays”, à l’exemple de ceux qui ont lutté pour l’indépendance, notamment, les combattants d’indépendance en 1947. Ceci, tout en mettant l’accent sur l’unité nationale. Une réponse probablement à ceux qui tablent sur les clivages ethniques dans ce contexte électoral. “Les vrais patriotes sont ceux qui sont prêts à se sacrifier pour leurs compatriotes. Moi, qui me tiens debout devant vous aujourd’hui, je suis prêt à tout faire, à déployer tous les efforts pour développer notre chère patrie”, affirme ainsi le locataire d’Iavoloha. Comme pour répondre à ses détracteurs, par ailleurs, il souligne, “je suis malgache, je suis né malgache, malgache de père, malgache de mère et c’est cette flamme du patriotisme que je souhaite partager avec vous aujourd’hui”. Que ce soit vis-à-vis du contexte de la commémoration, ou la parenthèse politique de son allocution, Andry Rajoelina n’a eu de cesse de marteler la solidarité et le patriotisme, mots d’ordre de la journée de mémoire d’hier. Un fil conducteur et un contexte historico-politique qu’il a résumé dans la conclusion de son discours. Le président de la République conclut alors, “nous devons rester solidaires. Refusons toute tentative de nous diviser. Seul je vais vite. Mais si nous marchons ensemble, nous irons loin pour développer le pays”.