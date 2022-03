Women in business – Le leadership féminin à l’honneur

Des femmes audacieuses et résilientes ! Telle est l’ambition de la troisième édition du « Women In Business » (WIB) qui vient d’être lancée, avant-hier 28 mars, par l’association des « Femmes Entrepreneures d’Analamanga » (FEA) en collaboration avec le Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM).

Le thème de l’événement est éloquent : « Let’s be audacious » (Soyons audacieux). En fait, face à la pandémie de Covid-19 et les effets du changement climatique sur les activités économiques, les entrepreneurs malgaches ont dû faire face à plusieurs défis. Pour se relever, ces entrepreneurs ont fait preuve d’audace pour développer leur propre résilience. Cette 3ème édition est ainsi un hommage à tous ces entrepreneurs et spécifiquement les femmes audacieuses et résilientes, dans l’objectif de trouver ensemble des solutions concrètes sur la manière de se reconstruire et rebâtir au mieux.

L’événement s’étalera sur une période de deux mois avec différentes activités au programme. Lancée en 2018 par le GFEM, le WIB, est l’unique rendez-vous professionnel de haut niveau entièrement dédié à l’entrepreneuriat et le leadership féminin à Madagascar. Plus qu’un événement, le WIB est un outil stratégique permettant au GFEM de répondre à l’un de ses objectifs qui consiste à mobiliser et sensibiliser les femmes entrepreneures à se professionnaliser et développer leur réseau. Très peu de femmes ont la possibilité d’accéder à des échanges de haut niveau traitant des sujets de niveau macroéconomique sur le plan international. Cet événement ambitionne de combler cette lacune en apportant aux femmes une plateforme d’échanges de niveau national. Un événement destiné et ouvert au public. La crise de la Covid19 a eu de sérieuses répercussions sur l’économie mondiale et la performance économique des entreprises. Les femmes entrepreneures n’ont pas été épargnées, au contraire elles ont subi en plein fouet les impacts des différentes mesures de restriction adoptées aux niveaux national et international.

La FEA explique : « Si au début de la crise, notre principale préoccupation était plus ou moins orientée vers la survie de notre propre organisation et structure, aujourd’hui notre regard se porte sur les différentes opportunités pour bâtir notre résilience en travaillant autrement. Notre objectif, ne plus subir et survivre à une telle situation, mais en tirer parti, prendre de l’avance et adopter une stratégie proactive et innovante ».