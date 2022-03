Transport – Les lignes d’Ivato en grève

La file d’attente a été longue dans les arrêts et les terminus, du trajet Ivato – 67 Ha, lundi. Certains ont fait le trajet à pied. Les transporteurs des lignes Ivato-67 Ha, Alakamisy/Ambohidratrimo67 Ha ont débrayé. « Les polices de la route nous sanctionnent pour le non-port de masque et de visière ou encore pour l’usage du strapontin. Ils compliquent la récupération des papiers du véhicule, après », témoigne un propriétaire de véhicule. D’autres se plaignent de la perte générée par la hausse de prix des pièces détachées, du lubrifiant, des pneumatiques et réclament la réutilisation du strapontin. « Tout est en hausse, sauf le carburant. Mais avec les sanctions que les policiers nous infligent, la modification du trajet suite aux travaux de réfection aux 67 Ha, l’état des routes, cette activité ne rapporte presque plus. Pourtant, le versement journalier doit être fait », s’est plaint un transporteur.

Si ces transporteurs ont menacé de suspendre leurs activités jusqu’à ce jour, beaucoup ont déjà repris, hier. Des réunions ont lieu entre ces transporteurs et l’Agence de transport terrestre (ATT), ce jour, pour discuter des problèmes qu’ils ont soulevés. Une source auprès de la commune d’Ivato a indiqué, par ailleurs, que les transporteurs doivent respecter les cahiers de charges. La commune envisagerait l’ouverture des lignes à Ivato, pour démarrer la concurrence.