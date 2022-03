Tanjombato – Un nouveau-né inanimé découvert

Un nouveau-né, de sexe féminin, a été trouvé dans une propriété clôturée, près de l’école primaire publique (EPP) d’Andafiatsimo Tanjombato, dimanche. Elle était dans un panier en polypropylène tissé avec une couverture et un bonnet. Son cœur a déjà cessé de battre et elle ne respirait plus au moment où les riverains l’ont récupérée.

L’endroit où elle a été abandonnée est buissonneux et truffé de déchets. Le responsable au fokontany a prévenu la police du commissariat central d’Atsimon­drano. Personne dans le quartier n’aurait d’information sur le(s) auteur(s) de cet infanticide. « Peut-être que ces parents sans cœur ne vivent pas dans notre fokontany, car si une femme de chez nous avait une complication à l’accouchement, nous l’aurions sûrement appris », a-t-on expliqué. Aucun acte de décès d’un bébé mort-né n’a été enregistré non plus, ni à la commune d’Ankaraobato ni à celle de Tanjombato, lundi, d’après les informations recueillies. La police a ouvert une enquête en s’appuyant sur les maigres indices disponibles. Le corps sans vie de la pauvre innocente a été inhumé dimanche soir à Antanetisoa Ankaraobato par le fokonolona.