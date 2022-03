Pont de Tanambao-Andranolava : Circulation coupée pendant vingt-quatre heures

Il était temps ! Les travaux pour remplacer le pont Bailey au PK 501+706, dans la commune rurale de Tanambao-Andranolava, dans le district de Marovoay sur la RN4, ont finalement débuté hier. Les agents du ministère des Travaux publics sont sur place depuis quelques jours.

Les premières mesures ont été de limiter à 25 tonnes le poids des véhicules autorisés à circuler sur la passerelle métallique. Puis, hier, une coupure provisoire de vingt-quatre heures a été ordonnée pour pouvoir procéder au remplacement de la gaillarde. Ainsi, la circulation sur cette portion de la RN4 est coupée depuis hier matin à 6h30 jusqu’à ce jour à 12 heures, heure prévue pour sa réouverture.

On imagine les désagréments causés par cette coupure car aucune déviation n’est possible à cet endroit. Une quinzaine de gendarmes sont mobilisés pour renseigner les usagers, garantir la régulation de la circulation et sécuriser les usagers de la RN4, d’après le communiqué du ministère des Travaux publics.

Les coopératives nationales de transport de passagers, de leur côté, ont appliqué de nouvelles dispositions. « Nous avons envoyé la dernière voiture vers la capitale, lundi à 18h30, et mercredi soir les voyages vers Tana reprendront normalement. À Antananarivo, les véhicules quitteront la gare nationale Maki ce matin, à 6h30, car il est prévu que le pont sera fonctionnel à partir de 12 heures. En cas d’urgence, le transbordement est obligatoire. Dans tous les cas, la plupart des coopératives ont déjà avancé ou reporté les déplacements par rapport à cet avis de coupure,», explique le coordonnateur de l’Agence des transports terrestres à Mahajanga, Toky Rahaingo.

Tout le matériel indispensable à la remise en état du pont est en place depuis lundi soir.

À préciser que les taxis-brousse au départ d’Antananarivo vers Ambondro­mamy, AmbatoBoeny, Marovoay et dans les directions vers le Nord autres que Mahajanga ne sont pas concernés par cette mesure temporaire.