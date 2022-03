Dialogue Public-Privé : Un tournant décisif pour l’industrialisation

Identifier les solutions et s’accorder sur les mesures à appliquer pour lever les freins à l’essor du secteur industriel. Voilà l’objectif de la semaine de l’industrialisation qui a démarré lundi.

Du concret. Que ce soit du côté de l’Etat ou celui du secteur privé, aboutir à des solutions et des mesures concrètes est le but de la semaine de dialogue privé sur l’industrialisation qui se déroule à la Chambre de commerce et de l’industrialisation (CCI), à Antaninarenina. Un événement organisé par le ministère de l’Industrie, du commerce et de la consommation avec l’appui de l’Economic development board of Madagascar (EDBM) et attendu avec impatience par l’ensemble des groupements professionnels.

Comme l’a souligné Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, dans son allocution d’ouverture, les échanges à Antaninarenina sont sans langue de bois. Il ajoute, «si nous organisons ce dialogue, c’est pour concrétiser ce qui y sera décidé». Une manière de souligner que contrairement aux éditions précédentes, il n’est plus question de dialoguer juste pour dialoguer, mais de traduire les décisions en acte. Il n’est plus question de s’attarder sur les problèmes que tous les acteurs du secteur connaissent déjà. Opérateur du secteur privé, Edgard Razafindravahy est bien placé pour apprécier les conditions de travail des entrepreneurs.

Le but est de trouver des solutions pour lever les obstacles au développement de l’industrie à Madagascar. On est allé directement au coeur du problème et en chercher la solution. Pour l’énérgie , la contrubution négative de quatre cent milliards ariary par an de la Jirama pourrait être transformée en fonds de garantie en faveur du secteur privé. En outre , les entreprises peuvent être regroupées dans ces parcs industriels pour résoudre le problème d’énergie.

Patriotisme

Des banques se sont engagées solennellement à aider le secteur privé sous certaines conditions. Les infrastructures de transport, la fiscalité, la logistique, les relations avec l’administration… sont autant de problèmes du secteur de l’industrie . Des problèmes transversaux qui sont au centre des débats de cette semaine.

«Nous connaissons tous les réalités de notre secteur. Mettons les choses au clair et réglons rapidement et une bonne fois pour toute ce qui ne va pas», déclare le ministre Razafindravahy. La prise de décision sur les solutions et les mesures à appliquer ne sera pas à sens unique en effet. Elle découle des échanges au CCI Antaninarenina.

L’État et le secteur privé s’accorderont par le biais «d’un engagement commun», des choses à faire. La résolution des débats durant cette semaine de l’industrie sera connue vendredi. L’ensemble des groupements professionnels dans le monde de l’industrie et du secteur privé, plus largement, sont de la partie. Le déroulement de la première journée du dialogue, lundi, est encourageant. Chaque participant aborde le rendez-vous de bonne foi, bien décidé à ce que cette semaine d’échanges accouche de solutions concrètes pour briser les chaînes du secteur industriel.

Dans son discours, Edgard Razafindravahy a réaffirmé la conviction selon laquelle, l’industrie est un pilier du développement du pays. Raison pour laquelle, l’essor du secteur industriel est inscrit dans les Velirano du président de la République. Le ministre de l’Industrie, du commerce et de la consommation en appelle ainsi au «patriotisme», des industriels pour travailler ensemble, pour le développement de Madagascar. Lors de leur allocution d’ouverture, les représentants des groupements professionnels ont tous déclaré leur volonté de collaborer pleinement avec le ministère.

Un patriotisme nécessaire pour faire face aux conséquences globales de la crise sanitaire, renforcées par la guerre en Ukraine, dont les effets inflationnistes se font ressentir dans la Grande île. Le ministre Razafindravahy souligne que l’industrie a un rôle important pour contrer l’inflation causée par la hausse des prix sur le marché mondial, au niveau national. Ceci dans la concrétisation de l’ambition étatique de produire localement les besoins des ménages. À entendre le discours du membre du gouvernement, c’est aussi, un objectif du dialogue industriel de cette semaine.

À l’issue des échanges de cette semaine qui portent sur les questions transversales donc suivra une autre semaine de dialogue plus sectoriel portant sur les filières industrielles stratégiques à commencer par la filière des Produits de Première Nécessité (PPN), «qui touche en premier lieu à la vie de la population », indique Edgard Razafindravahy. «C’est le moment où jamais d’unir nos forces, d’être solidaire. Aucun d’entre-nous ne peut se dérober face à cette situation. Si nous nous attardons sur les calculs politiques, le pays ne s’en relèvera pas», soutient-il.