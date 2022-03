Commémoration du 29 Mars 1947 à Mahajanga – Hommage aux martyrs de l’insurrection

La commémoration de l’insurrection malgache de 1947, qui a éclaté il y a soixantequinze ans, a été marquée, par de traditionnelles cérémonies officielles à Mahajanga.

Un culte œcuménique organisé par la FFKM de Mahajanga à l’église catholique de Mahabibo a débuté, hier, la série d’hommages rendus aux combattants de ce mouvement dès 8 heures du matin. Différentes autorités militaires et civiles dirigées par le préfet de Mahajanga, Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, y étaient présentes.

Vers 10 heures, l’assistance s’est dirigée à pied vers la stèle du 29 mars au jardin Cayla, à Marovato, pour l’habituelle cérémonie de recueillement et de dépôt de gerbes devant la statue commémorative. D’anciens combattants, des membres de la 11e promotion de l’Académie militaire, ont déposé tour à tour des bouquets de fleurs. Un bref et seul discours a été ensuite prononcé par la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Lalao Rahantanirina.

L’après-midi a été consacré au vernissage de l’exposition de photos et d’archives relatant l’histoire des évènements de 1947 devant le parvis de la Maison de la Communication et de la culture « Akory Aly » à Mangarivotra. Elle est organisée par la direction régionale de la Communication et de la culture de Boeny.

Souvenir inoubliable

Le mouvement insurrectionnel de 1947 est souvent considéré, après la révolution indochinoise qui éclate en décembre 1944, comme l’un des signes avantcoureurs de la décolonisation dans les colonies françaises d’Afrique. Accompagné de massacres de colons français et des Malgaches plus proches de l’administration française dans la Colonie de Mada­- gascar, le soulèvement est suivi d’une terrible répression conduite par l’armée française qui a fait plusieurs milliers de morts. Le nombre de victimes de cette répression, population civile comprise, est évalué entre onze mille et cent mille morts.

L’insurrection a éclaté à la suite des efforts imposés par les colonisateurs durant la Seconde Guerre mondiale.

La lutte pour l’indépendance est devenue très active avec le Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM) et des sociétés secrètes de libération. À la fin de mars 1947, ce qui n’était qu’une sorte de mutinerie animée par ces dernières, s’est transformée en une révolte contre l’ordre colonial. Les insurgés, initialement au nombre de deux mille, ont vu rapidement leurs effectifs augmenter, car des paysans du Sud de l’ile les ont rejoint. Ils sont bientôt au nombre de vingt mille environ. Munis de sagaies, de couteaux et de haches, de talismans, de potions magiques concoctées par des sorciers, ils ont mené des attaques nocturnes contre les habitations françaises. Quelque trente-cinq mille colons habitaient alors Madagascar.

L’insurrection a débuté dans le quart sud de l’ile et sur la côte sud-est, s’est étendue dans toutes les régions des Hautes terres. Les insurgés s’en sont pris aux Français, mais aussi à­ des Malgaches: environ mille neuf cent partisans du Parti des déshérités de Madagascar (Padesm) ont été tués.