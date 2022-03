Antsiranana – Commémoration sous le signe de la conscientisation

La région Diana n’a pas manqué de commémorer le soulèvement de 1947, soixante quinze ans plus tard. Un combat à ancrer à jamais dans le cœur des Malgaches.

La première cérémonie qui marque cet évènement historique s’est déroulée dans le jardin de Place Kabary, fraichement réhabilité par le projet Padeve. Là où se trouve la stèle commémorative du 29 mars 1947. Tout a débuté par la revue des troupes, présidée par la secrétaire générale de la Préfecture d’Antsiranana, Hermine Jahdà Tsirinary, entourée de deux commandants de la zone de défense et de sécurité et de la circonscription interrégionale de la gendarmerie Antsiranana.

S’en est suivi le dépôt de gerbes par les autorités civiles et militaires de la région, conduites par le gouverneur Daodo Arona Marisiky. Pour la première fois, des enfants, Lewis et Morgane, ont aussi déposé des bouquets de fleurs au pied de la stèle. Ce, pour symboliser la pratique du thème de la commémoration choisi cette année, « Ilo tsy very, tsy maty ao am-po ny fanavotana ny firenena ». Mentionnons également la participation du colonel Assany Jao, le seul officier vivant issu de la 11e promotion sous la bannière du 29 mars.

Rédemptrice

Le gouverneur a clôturé la cérémonie de Place Kabary par un petit discours retraçant les horreurs qu’ont subies des milliers de combattants dont le souvenir doit être gardé dans le cœur des citoyens. « Pour que les efforts des héros et le sang qu’ils ont versé pour le pays ne soient pas vains, chacun doit accomplir son devoir correctement pour le développement de Madagascar, tout en évitant la violence et les querelles », insiste-t-il.

La manifestation, plutôt classique, ne semblait pas à la hauteur de l’évènement, une commémoration peu suivie en général par la population. Hormis les militaires et les scouts, seuls les habitants du fokontany de Place Kabary, notamment des jeunes et des enfants, ont rempli le jardin. Même certains directeurs régionaux et des responsables de l’administration ont brillé par leur absence. Des commerces de la ville sont aussi restés ouverts.

Après Place Kabary, un culte œcuménique a été célébré à l’église luthérienne. Le père Félicien Jaomamy, vicaire général de l’Église catholique romane, a développé son prêche à partir de l’Exode 3 Psaume 126, et de l’épitre de Jacques 5. Hormis le patriotisme exemplaire des ancêtres combattants, ils ont sacrifié leur vie pour l’indépendance du pays.

Mais le prêtre n’a pas mâché ses mots pour dénoncer tous les méfaits des dirigeants du pays. « Qu’auraient dit ces héros en voyant ce que nous faisons maintenant du patriotisme ? Les querelles politiques et l’égoïsme règnent. Les calomnies, les poursuites judiciaires et les prétentions à la compétence et à la légalité persistent. Ce n’est pas la date qu’il faut commémorer, mais les actions de ces gens et le sang qu’ils ont versé pour sauver Madagascar de la domination coloniale », souligne-t-il. Il a conclu qu’il n’est pas encore trop tard pour les Malgaches d’adopter une véritable vision rédemptrice.