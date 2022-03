Allocation universelle – Transfert monétaire au profit des moins de 15 ans

Le programme Zara Mira consiste à effectuer un transfert monétaire aux enfants bénéficiaires dans la région Fitovinany. Il sera mis en œuvre selon l’évolution de la situation humanitaire dans le Grand Sud dans certaines communes du District d’Amboasary, Région Anosy.

Quatre mille cinq cents enfants de moins de 15 ans recevront les allocations monétaires pendant 24 mois. Le lancement du « Zara Mira » ou Allocation Universelle pour l’Enfant et d’Allocation d’Égalité des Chances a eu lieu au niveau dans la commune Tataho, district Manakara, région Fitovinany le lundi. Il s’agit d’un programme qui vise à fournir une protection sociale égalitaire et sensible aux femmes enceintes, aux enfants et aux personnes vivant avec le handicap.

Il s’agit d’un transfert mensuel non conditionnel de 10 000 ariary pour tout enfant vivant dans les localités ciblées par le programme. Mais également, un transfert mensuel supplémentaire de 30 000 ariary sera versé aux enfants et adultes vivant avec un handicap sévère. « Le montant de 10 000 ariary par enfant par mois a été établi sur la base de certaines analyses, notamment sur les dépenses des ménages. Nous pensons que pour l’instant le montant est adéquat. Mais on va certainement prendre en considération avec le temps l’inflation afin d’ajuster les montants. L’ajustement se fera sur la base des analyses qu’on va faire avec le MPPSPF et le FID afin que le transfert monétaire puisse couvrir les besoins de l’enfant », indique Erica Mattellone, Cheffe de la section Politiques Sociales de l’UNICEF à Madagascar.

Salutaire

Marie Léonie Raharisoa, une mère de 45 ans est veuve originaire de la commune Tataho, district Manakara, région Fitovinany. Elle a à sa charge deux enfants de 22 et 8 ans ainsi que de son petit dernier de 3 ans. Ces trois enfants sont en situation de handicap. Léonie est parmi les bénéficiaires du transfert monétaire. « Je reçois 60 000 ariary pour le compte de mes enfants. L’argent sert à couvrir les dépenses du ménage dont le repas et les soins nécessaires », livre-t-elle. Soutenir les ménages afin qu’ils puissent investir dans le bien-être de leurs enfants et leur fournir les meilleures chances dans la vie fait partie du programme.

Lalatiana Erica, 26 ans et mère des trois enfants est également une bénéficiaire. « Le passage des deux cyclones nous a tellement affectés. Mon mari n’arrive plus à subvenir aux besoins de ses trois enfants puisqu’il est au chômage. La somme reçue va assurer la scolarité de deux enfants», confie-t-elle. Actuellement la pauvreté monétaire touche près de 74,3% de la population malgache vivant avec moins de 1,90 dollars par jour. De surcroît,475 000 à 2,3 millions de Malgaches ont fait les frais de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19. Cette situation pourrait pousser ces personnes sous le seuil de pauvreté monétaire, dépendant de l’intensité de la crise. La mise en place de ce programme va assurer à combler les besoins des enfants bénéficiaires.