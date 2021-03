Musique – Tragique disparition de Taa-Tense

Une jeune femme pétillante, particulièrement chaleureuse et d’une grande simplicité, la chanteuse Taa-Tense rejoint les étoiles, laissant en émoi ses fans, ainsi que ses pairs.

C’EST tel un véritable crève-cœur que la mort tragique de Tsizaraina Nathalie Hortense Rajaonarivony fut apprise par tous dans la matinée du dimanche. Plus communément connue par son nom de scène Taa-Tense, la jeune femme âgée de 34 ans, nous quitte suite à des complications après avoir donné la vie à son enfant. La disparition de cette chanteuse populaire dans la fleur de l’âge, fraichement auréolée de sa couronne de mère de famille, pèse dans la balance. Une personnalité d’une grande humilité, toujours le sourire aux lèvres, conviviale et un brin taquin, Taa-Tense compte parmi les chanteuses les plus populaires de sa génération. Aux côtés de Tence Mena, Black Nadia ou Lianah et Nina’s, elle s’affirma particulièrement à travers la douceur de ses ballades romantiques, mais aussi en scandant souvent en rythme l’optimisme et l’espoir d’un avenir meilleur.

C’est notamment avec son titre « Tsy tiako intsony» sorti courant 2016 qu’elle conquiert le cœur de milliers de fans. Une bien triste nouvelle que voici, rajoutant encore plus de morosité, d’amertume et de chagrin à un long week-end qui fut déjà bien chargé en émotions, outre la disparition d’un éminent personnage politique et le poids des actualités autour de la pandémie de la Covid-19.

« Une brillante étoile »

Tous pleurent la disparition de la jeune femme, qui en donnant la vie, s’en est allée rejoindre une autre sans doute meilleure au firmament. L’un des premiers à s’être précipité pour la retrouver en ayant appris la triste nouvelle, Mamy Gotso confie « Je ne trouve pas les mots, c’est le bordel dans ma tête, notre petite sœur nous a quittés. Taa-Tense laisse un grand vide dans mon cœur en s’en allant ainsi». Tence Mena, quant à elle, souligne « Les souvenirs des bons moments que l’on a partagé ensemble resteront à jamais ancrés dans mon cœur. Les cieux accueillent aujourd’hui une nouvelle étoile ». La chanteuse Denise d’affirmer « C’est tellement triste, il est trop tôt pour que tu nous quittes déjà ainsi. Merci pour tout ce que tu nous a donné, ton sourire, ta bonté, je ne les oublierai jamais ». « Nous ne sommes que de passage dans cette vie, TaaTense a énormément apporté à beaucoup de personnes par sa musique, qu’elle repose en paix» rajoute Shyn. La chanteuse Lianah de se rappeler « Ma petite sœur, on a vécu tellement de choses ensemble que je n’arrive toujours pas à y croire. Puisses-tu continuer à veiller sur nous de là où tu es désormais ».

Une veillée funèbre s’est tenue au Gymnase Couvert Ankorondrano où Taa Tense a été honorée à titre posthume de Chevalier de l’Ordre National par la ministre de la Communication et de la culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Elle affirme « Une personne d’une grande humilité et toujours rayonnante. Je suis triste de ta disparition mon amie, je souhaite le meilleur à ton enfant». La dépouille mortuaire de Taa-Tense rejoindra la commune de Fandriana dans la région Amoron’i Mania ce jour et sera inhumée dans le village d’Ampota a Ankafobalo.