Filière vanille – Mise en place de la gestion de proximité

Le Conseil régional de la vanille (CRV), ayant son siège à Ambanja, a vu le jour lors d’une réunion de tous les acteurs concernés en amont et en aval de la filière vanille. Citons entre autres les producteurs, collecteurs, préparateurs-acheteurs et exportateurs ainsi que des responsables administratifs régionaux.

Cette réunion, tenue dans la grande salle du bureau du district, a eu pour objectif de mettre en application l’arrêté interministériel du 18 juin 2020 portant création du Conseil national de la vanille et ses démembrements au niveau des régions.

Maintenant, cette structure est déjà opérationnelle après l’approbation de ses membres issus des secteurs public et privé désignés par ledit arrêté. Ces derniers ont également élu les membres du bureau, sous la houlette d’Ibrahim Andriamanana, devenu le président du CRV. Candidat unique à ce poste, il a obtenu vingt-sept sur vingt-neuf votes des électeurs.

À noter qu’il avait déjà été président de la Plateforme des planteurs de vanille dans le passé. Cette fois, les cinq districts qui composent la région Diana sont représentés au sein de ce nouveau bureau.

Bien coordonné

Selon les explications, le Conseil régional de la vanille a pour mission d’élaborer et de réaliser le plan d’action régional pour la gouvernance de la filière. Il propose également des actions pour son amélioration tout en supervisant la mise en œuvre des activités, y compris la proposition du calendrier de marché . Pendant les campagnes vanille verte et préparée, cette structure assure la sécurisation de la vanille et le bon déroulement de sa commercialisation interne…

Le gouverneur de la région Diana, Daodo Arona Marisiky, qui a assisté pleinement à l’atelier, a tenu à féliciter les membres du CRV pour cette promotion. Et dans son intervention, il a souligné la nécessité d’une bonne gouvernance dans ce secteur qualifié de stratégique. Il a insisté que le système doit être bien coordonné dans l’intérêt de tous. « C’est un bon début car tous les secteurs sont représentés au sein du conseil, mais je vous demande de ne pas répéter ce qui n’allait pas dans le passé. Persévérez afin d’apporter les améliorations possibles, car l’année 2021 est une année de travail, selon la déclaration du Président Andry Rajoelina et les responsable s à tous le s niveaux devraient emboîter le pas » a-t-il poursuivi.

Une des attributions du CRV est la mise à disposition des planteurs de cartes professionnelles. Ceux-ci sont au nombre de 6 970 dans toute la région Diana. En outre, ils travaillent de concert avec la direction régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’artisanat pour assurer le suivi de la floraison et pour superviser le suivi phénologique , tout en collaborant avec le CROF ou Comité régional d’observation de floraison dans la détermination de la date d’ouverture de campagne de commercialisation.

À en croire les résultats de l’enquête sur la pollinisation des fleurs de vanillier et du suivi de maturation des gousses de vanille dans le district d’Ambanja réalisée par le CROF, la date d’ouverture de la campagne sera déterminée à partir du pourcentage des fleurs pollinisées de juillet jusqu’en décembre 2020.