Bilan coronavirus – Seize décès, sept cents nouveaux cas

Trois cent quatre vingt quatorze décès liés au coronavirus sont recensés, en un an. Des professionnels de santé recommandent le reconfinement pour stopper l’hémorragie.

Le bilan épidémiologique du coronavirus s’alourdit. Seize personnes décédées, le 26, le 27 et le 28 mars. Sept cent trente neuf nouveaux cas détectés, dans la même période, dont trois cent quatre vingt-quatre, le 28 mars, cent seize, le 27 mars et soixante et onze, le 26 mars. Mille neuf cent porteurs du virus sont en traitement, à la date du 28 mars, les deux cent-et-un sont des cas graves. Antana­narivo est l’épicentre de la maladie, avec quatre cent soixante-douze nouveaux cas. Le virus se propage, également, dans les régions de Boeny, de Diana, d’Atsinana­na, de Sava, d’Atsimo Andre­fana, de Vatovavy Fitovinany, de Menabe, d’Analanjirofo, d’Itasy, de Sofia, d’Alaotra Mangoro, et de Matsiatra Ambony.

Le taux de positivité est élevé. 30% des personnes qui ont passé le test de dépistage du coronavirus sont confirmées positives au coronavirus. Ces chiffres sont les officiels. Mais des professionnels de santé supposent qu’il y en a plus. « Les personnes qui présentent les symptômes de la maladie à coronavirus affluent chez nous, mais ces personnes n’effectuent pas forcément un test de dépistage. Ils commencent le traitement, après consultation, car des médicaments de traitement des symptômes du coronavirus sont disponibles dans des centres de santé de base et sont offerts, gratuitement », indique un médecin.

Reconfinement capital

Cette propagation du virus n’étonne pas les professionnels de santé. « Personne ne respecte les gestes barrières, c’est pourquoi le virus se propage », lancent-ils. Le deuxième pic de l’épidémie pourrait être atteint au mois d’avril, selon des estimations. Mais cette épidémie ne s’arrêterait pas là. « Si ce relâchement des gestes barrières continue, ces chiffres vont continuer à exploser. Un autre pic de l’épidémie sera atteint pendant la saison d’hiver, le moment propice à la propagation des maladies virales », suppose une source.

Pour des professionnels de santé, un reconfinement est capital pour couper la chaine de transmission du virus. « Quinze jours de confinement, au moins, sont nécessaires. Autrement, on va compter les morts jusqu’à l’arrivée des vaccins », indique un médecin. Selon lui, on doit, absolument, arrêter l’usage des véhicules de transport en commun. La distanciation physique est bafouée, et le port de masque n’est pas tout le temps respecté dans les véhicules de transport en commun. Les malgaches accepteront-ils ce reconfinement?