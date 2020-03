Traitement du coronavirus – L’automédication fortement déconseillée

Les médecins contre-indiquent fortement l’automédication dans le traitement et dans la prévention du coronavirus.

L’automédication est strictement déconseillée dans le traitement du Covid-19. Sur le plateau de la télévision nationale, sur les réseaux sociaux, dans des conversations téléphoniques, des médecins tentent de persuader le maximum de cibles ; à consulter un médecin avant la prise d’un traitement chimique, dès que les symptômes se présentent. «Tout ce qui n’est pas indiqué est contre-indiqué », prévient le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du Centre de commandement opérationnel Covid-19 à Ivato, samedi. Selon elle, « le traitement de prévention chimique du coronavirus n’existe pas, jusqu’à présent ».

Beaucoup sont, pourtant, décidés de passer à l’automédication depuis la sortie des détails du protocole de traitement du coronavirus par des sources non officielles, sur les réseaux sociaux. «Je vais suivre ces indications en cas de toux, de fièvre, ou d’autres symptômes. Aller à l’hôpital n’est plus nécessaire. De toute façon, les lignes 910 et 913, qu’on nous demande d’appeler ne sont même pas joignables», indique une femme. Ces réactions affligent des professionnels de santé. «La prise de médicaments sans prescription d’un médecin s’avère dangereux pour la santé », souligne un médecin au centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatanàna.

Le Professeur Lova Randriamanantsoa, directeur de l’établissement du centre hospitalier universitaire Manarapenitra à Andohatapenaka indique : «la prise de chloroquine peut engendrer des intoxications médicamenteuses». Le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la santé au sein du ministère de la Santé publique explique : «la dose et la durée du traitement sont différentes d’un individu à l’autre. C’est suivant l’âge, l’état de santé, et l’existence d’autres maladies qui peuvent affecter le patient. Si les doses ne sont pas respectées, l’individu peut faire une résistance au médicament ».

Le seul remède efficace pour prévenir le coronavirus est le confinement. « Restez chez vous et consommez des fruits, des légumes bien propres. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles, ou faire de l’inhalation », recommande le professeur Hanta Marie Danielle Vololontiana.