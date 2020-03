Région Diana – Une cellule de crise Covid-19 mise en place

Confinement coronavirus: Une cellule de crise mise en place dans le Nord. Ce n’est plus du jeu, c’est le combat réel contre la propagation de la pandémie coronavirus. L’état d’urgence sanitaire de quinze jours sur tout le territoire malgache, décrété par le Président de la République a déjà pris effet dans le Nord, malgré la divergence sur l’interprétation de la contenu.

En fait, en application de cette proclamation et pour renforcer davantage des mesures préventives déjà prises pour freiner la propagation du coronavirus, le comité régional de vigilance pour la lutte contre l’épidémie, qui regroupe en son sein des dirigeants politico-administratifs de la région Diana, a décidé de mettre en place une structure appelée communément « Cellule de crise » ou « Centre opérationnel ». Cette fois, les désignés, les élus, les chefs militaires, les politiciens, les techniciens, les medias ont laissé à côté les querelles politiques et se sont rassemblés autour de la table ronde dans la grande salle de Résidence de la région à Place Kabary pour unir leurs forces car la lutte contre la pandémie exige la cohésion et la solidarité .

Co-présidée par le Préfet et le Chef de région qui vont travailler de concert avec les forces de l’ordre, cette cellule, en service 24 heures sur 24 va prendre ses quartiers dans la grande salle de la Résidence et sera mobilisée en permanence pour lutter contre l’épidémie. Elle est en relation directe et permanente avec le centre de commandement d’Ivato via internet.

Selon les brèves explications du Général de brigade Hiary Lala Rasolofomanana commandant de la Région Militaire numero-7, elle a pour objectif de suivre en permanence l’évolution de la situation. Le centre sera composé des techniciens répartis dans sept sous-cellules qui seront collés à leurs écrans d’ordinateurs et ne s’éloignent pas de leurs téléphones. « Pour éviter les discussions stériles, la mission de la cellule de crise consiste à coordonner les actions de lutte contre le coronavirus avec les services de l’État et de santé» a-t-il;expliqué.

Sans tarder, les membres du comité de vigilance, dirigés par le chef de région Malaza Ramanamahafahay ont effectué, jusqu’à la fin de la matinée (mardi) une visite inopinée dans les différents marchés de la ville, surtout dans les grandes surfaces et les marchés du Khat. Ils ont mené une campagne de sensibilisation de prévention afin de freiner la propagation du coronavirus. Il faut signaler en passage que le comité de vigilance a pu identifier et localiser huit personnes sur les neuf passagers en provenance de la France. Selon les explications, ils étaient à bord du vol Air France du 17 au 19 mars 2020, dont une personne est en fuite et reste introuvable jusqu’ici. Des opérateurs économiques de la ville, une étudiante, un politicien figurent sur la liste.

Certains d’entre eux sont en confinement chez eux et tard dans la soirée d’aujourd’hui, une autre personne est déjà placée dans les locaux d’un hôtel choisi comme endroit de mise en quarantaine. En outre, une décision a été prise lors d’une réunion dudit comité dans la matinée, que toutes les réunions publiques et rassemblements sont interdits dans la capitale du Nord. Désormais, les bars, karaoké et discothèques sont fermés et une couvre-feu serait;décrétée prochainement.