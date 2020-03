Production – Willy revient avec «Fagnafodim-pitia»

Une nouvelle composition de la super star du district de Farafangana localisée dans la région Atsimo Atsinanana. Le chanteur Willy en parfaite santé et en super forme a sorti sa nouvelle chanson intitulée «Fagnafodimpitia» ou «Médicament d’amour» en début de la nouvelle saison peu avant la propagation du coronavirus.

Ce blues qui connaît un véritable écho sur les stations télé et les ondes radiophoniques deviendra certainement un tube dans son large répertoire. Découvert par le grand public par son tube-phare «Kombitsiky mafana», à travers lequel son style de référence a été dévoilé, l’artiste représente cette variété de danse traditionnelle bien populaire dans sa région natale et qui l’a propulsé parmi les grosses pointures dans le showbiz local. À l’heure actuelle, Willy l’ex mari de la chanteuse Nina’s de Morandava, avec la naissance d’un garçon comme témoin de leur parfait amour avant que son épouse ait choisi de s’installer en France pour y mener une nouvelle vie, repart du bon côté dans la suite de sa carrière.

Cet auteur-compositeur, interprète comptant plusieurs albums et fils d’un ex-chef d’orchestre qui a connu une grande réputation à son époque à Farafangana, Vangaindrano et Manakara et leurs périphéries respectives, confirme son envie d’aller plus loin dans sa carrière.