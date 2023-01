TOLIARA – Des dégâts considérables laissés par Cheneso

L’œil du cyclone n’était pas loin de la région Atsimo Andrefana. Le cyclone Cheneso est resté pendant trois jours, les jeudi, vendredi et samedi dernier à près de 200km des côtes sud-ouest. Les districts de Morombe, Toliara I et II en ont payé les frais. De vents violents ont soufflé la ville de Toliara en particulier, emportant des toits, des arbres. Les pluies abondantes ont noyé une énième fois les « points noirs » de la cité du soleil. À Sanfily, au stationnement des taxis-brousse, devant la Gendarmerie, au commissariat central, devant la Banque BOA Bazar be, au bazar Scama, Mahavatse, les ruelles d’Andaboly, de Besakoa, Besasavy, Betania. Des chiffres officiels sur le nombre des sinistrés ne sont pas encore annoncés. À Morombe, dans le nord de la région Atsimo-Andrefana, près de deux cents personnes cependant sont déclarées sinistrées. Le niveau de la mer est monté considérablement que les eaux ont envahi la ville de Morombe du côté d’Avaradrova. Soixante-dix maisons sont inhabitables que des familles ont été déplacées à la commune provisoirement. Les activités génératrices de revenu se sont estompées rendant les familles vulnérables. L’eau potable devient un problème crucial. Elles en appellent à l’aide des autorités