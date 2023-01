SECTEUR PRIVÉ – La fixation du salaire minimum à 250.000 ariary en négociation

Après que les partenaires sociaux ont trouvé un conensus sur une hausse du salaire au niveau secteur privé, le maintien de la somme de 250.000 ariary pour le SME est en discussion.

Le maintien du salaire minimum à l’embauche (SME) à 250.000 ariarypour cette année est confirmé par le ministère du travail, de l’emploi, de la Fonction publique et des lois sociales, néanmoins la négociation entre les parties prenantes continue. “ Le décret a fixé le SME à 250.000 ariary. La diminution de cette somme n’est pas envisageable. Actuellement nous sommes en pleine négociation avec les parties concernées “, indique Jerson Razafimanantsoa, secrétaire général du ministère du Travail, de l’emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales, lors une conférence de presse hier. La phase du dialogue social est encore en cours après que les organisations des employeurs et des travailleurs ont déjà eu des propositions.

“ Comme pour l’année 2022 et au vu de la conjoncture, nous tâcherons cette année de voir les aspects sur lesquels nous pourrions aider le secteur privé afin de garder le montant”, enchaîne-t-il. Parallèlement, la consultation implique un autre ministère qui est le ministère de l’industrialisation, du Commerce et de la Consommation. “Le dialogue tripartite continue. Le MICC est le ministère qui collabore avec le secteur privé afin de trouver des solutions pour le maintien du SME à 250.000 ariary. L’aboutissement de la consultation se fera principalement par la sortie d’un décret”, indique Hanitra Fitiavana Razakaboana, directeur général du Travail et des Lois Sociales.

Attente

Pour rappel, les partenaires sociaux, dont les organisations des employeurs avec les syndicats de travailleurs ont convenu le 17 janvier de l’augmentation de 10% du salaire. Malgré la hausse de 10% fixée par les entités bipartites, le secteur privé n’arrive pas à combler le SME à 250.000 ariary. Pour maintenir le salaire minimum à ce montant, les partenaires sociaux ont une demande particulière auprès de l’État pour qu’il apporte son soutien afin de combler le gap pour cette année. Selon les propositions des partenaires sociaux, l’État devrait subventionner à hauteur de 11 200 ariary contre 33 000 ariary pour 2022 après que la hausse de 10% sera appliquée en 2023. Le soutien de l’État sera attendu. Par ailleurs, l’application du SME au secteur informel est également un défi que le ministère de tutelle s’efforce de faire. “ On a constaté en 2022 qu’il a été difficile pour le secteur informel d’appliquer ce salaire minimum. Le ministère l’a sensibilisé que la question est en voie de régularisation afin qu’il puisse mettre en place ce SME”, enchaine le directeur du travail et des lois sociales.