SAHANIVOTRY ANTSIRABE – Un corps sans tête retrouvé

À plat ventre contre le sol, le corps sans tête d’un quinquagénaire a été découvert hier sur une route. Sa boîte crânienne dénudée et broyée gisait non loin et son cou est couvert de morsures.

Horreur à Sahanivotry Antsirabe II. Dans la matinée d’hier, un individu a été retrouvé décapité au

passage d’Antanambao-Soanierana. Le corps sans tête a été retrouvé sur une route peu fréquentée. Etranglé dans les bois et les hautes broussailles, l’endroit où la dépouille a été retrouvée est de surcroît éloigné des habitations. Une mare de sang frais était encore visible sur les lieux, à l’aube. Ce qui porte à croire que l’individu a été tué la nuit.

Au lever du jour, les villageois de passage étaient abasourdis en retrouvant le corps méconnaissable. Le malheureux était à plat ventre sur la route. Il portait encore sur lui tous ses vêtements. Sur le reste de son corps, aucune autre coupure profonde ni plaie béante, ni marques d’une quelconque arme blanche n’ont été relevés.

D’ailleurs, ses vêtements n’étaient pas tachés d’éclaboussures de sang, ce qui suscite de nombreuses interrogations autour de sa décapitation. Des morsures en plein cou ont été en revanche relevées.

Bête féroce

Le crâne du défunt gisait par ailleurs dans un terrain plat buissonneux au bord de la route. Autre phénomène inquiétant, la boîte crânienne avait été ouverte et toute la peau ainsi que le cuir chevelu ont disparu. Il ne restait plus sur place qu’une partie du crâne osseux. La piste criminelle semble exclue de source auprès de la gendarmerie nationale à Antsirabe.

Par ailleurs, un tissu de mystère ne permet pas encore d’élucider cette affaire. Un fait indéniable demeure néanmoins, c’est que la mort de la victime résulte d’une attaque. L’identification de la dépouille n’a pas été tâche aisée pour les villageois ainsi que les autorités locales venues sur place. À première vue, le défunt ne semblait pas avoir sur lui de l’argent ou autres objets de valeur susceptibles de justifier la thèse d’un vol suivi de meurtre. la lumière des premiers éléments de l’enquête effectuée par la gendarmerie, le défunt a apparemment été attaqué par une bête féroce tapis dans les environs.

D’ailleurs, des villageois ainsi que des automobilistes témoignent l’existence d’un fauve qui rôde dans les parages la nuit. Des restes de cadavres de chiens ayant été dévorés ont déjà été retrouvés. Toutefois, c’est la première fois qu’un homme se fasse dévorer. Âgé de cinquante-neuf ans, le défunt habitait dans les environs même, dans le hameau d’Andriantsitovy-Soanierana.