Restauration de 4 millions d’hectares de paysage forestier

L’organisation paysanne faîtière, le Réseau Soa, veut contribuer à l’engagement de Madagascar de restaurer 4 millions d’hectares de paysage forestier dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative African Forest Landscape Restoration Initiative (AFR100) d’ici 2030. Le reboisement et la restauration de 900 ha dans les régions d’Analamanga et de Diana, sont les principaux objectifs de cet acteur de la mise en œuvre du projet Mécanisme forêt et paysans-Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FFF/FAO), en partenariat avec Agriculteurs français et développement international (AFDI). Cette organisation paysanne, dans le cadre des actions qu’elle mène avec Soamitsinjo, priorise la diffusion et l’utilisation d’arbres utiles et répondant aux besoins des paysans, dont des arbres fruitiers, des plantes pour la restauration du sol, bois de chauffe. Les variétés priorisées suivant leurs usages et leurs capacités à pousser rapidement, sont : l’acacia, le frêne, les arbres fruitiers, le jacaranda et le hêtre.