REBOISEMENT – Grande solidarité pour reverdir Madagascar

La campagne de reboisement s’ouvre officiellement. Madagascar se lance comme ambition de planter des arbres sur 75 000 ha, cette année.

Ilaka Est a été le rendez-vous incontournable de toutes les parties prenantes du reverdissement de Madagascar, samedi. Citoyens, députés, sénateurs, associations, partenaires techniques et financiers, membres du gouvernement et le chef d’État, Andry Rajoelina se sont mobilisés pour mettre des jeunes plants à terre, sur une superficie de 100 ha à Seranandavitra Ilaka Est. En tout, trente mille personnes ont planté cent vingt mille arbres sur 75 ha. Les 25 ha ont été ensemencés de graines, avec des drones. C’était lors de l’ouverture officielle de la campagne de reboisement, dans le district de Vatomandry. « C’est un engagement étatique, un engagement personnel, mais citoyen, également. Reboiser est un acte de citoyen, un devoir de reconnaissance et un devoir de transmission envers la patrie et pour les générations futures. Reboiser, planter des arbres, protéger l’environnement, préserver les forêts, œuvrer pour la régénération des espèces naturelles, qui sont l’unicité de Madagascar, ce sont des actes vitaux pour notre avenir », a déclaré le président de la République, dans son discours. Tout le monde est appelé à reverdir Madagascar.

Patience

Le défi est immense. Le rythme de reforestation est encore loin de compenser la vitesse de déforestation. 75 000 ha de superficies sont reboisés, par an. Alors que Madagascar perd 90 000 ha de forêt chaque année. Les feux incontrôlables, le besoin de bois de chauffage qui ne cesse d'augmenter avec l'accroissement de la démographie, expliquent, cette perte importante de forêt.

Orléa Vina, ministre de l’Environnement et du développement durable, appelle tout un chacun à être patient dans le reboisement, pour obtenir les résultats escomptés. Elle insiste sur le suivi des arbres plantés. « Aujourd’hui, nous plantons des arbres. Mais demain, nous allons effectuer le suivi des arbres plantés, pour que cette campagne de reboisement soit une réussite », indique-t-elle. Elle profite de cette occasion pour sensibiliser tout le monde à cesser les feux de brousse et les feux de forêts.