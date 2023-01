QUARTS DE FINALE – Le Niger punit le Ghana

Les Mena nigériens poursuivent leur parcours sans défaite au championnat d’Afrique des nations en Algérie. Le Niger, leader du groupe E à l’issue de la phase de groupe composte son ticket pour les demi-finales en corrigeant sans trembler le Ghana, et seconde Madagas­car dans le groupe C, sur le score de 2 buts à 0. Cette quatrième affiche des quarts de finale s’est déroulée la nuit du samedi au stade Miloud Hedafi d’Oran. Les Nigériens ont fait bonne impression dès l’entame de la rencontre et sont rentrés dans le match dans tous les compartiments. Yadom ouvre la marque dès la 11e minute, un centre bien dosé du côté gauche piqué de sa tête. Le deuxième but a été l’œuvre de Boubakar, l’un des meilleurs de la compétition, frappé au coin gauche de la surface et placé au petit filet opposé (49e). Les Mena ont ensuite raté le but du KO, Aziz devant le but a pris trop de temps pour pivoter avant de taper la balle sans puissance, qui a été capté facilement par le portier ghanéen en Ibrahim (64e). Punis, les Ghanéens, double vice-champion du Chan (2009-2014), ont inscrit leur unique but de la rencontre pour réduire l’écart qui a été annulé après vérification sur la VAR à cause d’une poussette du buteur au défenseur avant de tirer (66e). Les Nigériens ont encore enchainé leurs attaques étouffantes pendant le dernier quart d’heure dont plus d’une tentative ont frôlé le cadre des Black Galaxies. En phase de poule, les Mena ont devancé deux grands pays du foot africains en l’occurrence le Cameroun (1-0) et le Congo Brazzaville (0-0). Le Niger affrontera le pays hôte, l’Algérie en demi ce mardi à 19h au stade Miloud Hadefi d’Oran.

Résultats quarts de finale

Vendredi 27 janvier

Algérie-Côte d’Ivoire (1-0)

Sénégal-Mauritanie (1-0)

Samedi 28 janvier

Madagascar-Mozambique (3-1)

Niger-Ghana (2-0)

Calendrier demi-finales

Mardi 31 janvier:

19h: Algérie-Niger (Miloud Hadefi d’Oran)

22h: Sénégal-Madagascar (Nelson Mandela Baraki)