PARTENARIAT – Société Générale Madagasikara se joint à l’Alliance Française d’Antananarivo

Dans l’objectif de promouvoir l’éducation, l’accès du grand public à la langue Française, à la culture et à la lecture, l’Alliance Française d’Antananarivo marque son 75ème anniversaire par l’extension du bâtiment d’Andavamamba, comptant auparavant vingt salles de classe. Face à une augmentation incessante des besoins enregistrés ces deux dernières années, tant par le grand public, que les entreprises et partenaires institutionnels, le manque d’infrastructures commence à se faire ressentir. Fidèle à ses engagements, Société Générale Madagasikara se joint tout naturellement à l’initiative et apporte sa pierre à l’édifice. En effet, la banque soutient cette initiative de l ’Alliance Française d’Antananarivo, permettant d’accompagner fortement les jeunes Malgaches dans la construction de leur avenir, en participant au financement de la construction du nouveau bâtiment permettant de recevoir plus de formations avec ses neuf salles de classe supplémentaires. En tant qu’acteur responsable, il est de notre devoir de soutenir les jeunes dans leur orientation et de leur permettre d’acquérir les savoir-être et les savoir-faire nécessaires et comme une traduction forte de notre engagement en faveur de l’éducation et de l’insertion professionnelle ainsi que notre foi en la jeunesse, la signature « C’est Vous L’Avenir» de la Société Générale sera découverte par les apprenants qui auront le plaisir de suivre leurs cours dans la salle Société Générale Madagasikara. À travers ce partenariat, les deux établissements s’engagent à initier et entretenir un partenariat public et privé pour la mise en œuvre de projets éducatifs et culturels, contribuant au développement humain, social et professionnel.