NOROLALAO ANDRIAMAHAZO – « Ma présence à la CAASR aidera la Fma »

Norolalao Andriamahazo, ancienne présidente de la Fma (Fédération malgache d’athlétisme) vient d’être réélue auprès de la Confédération Africaine d’Athlétisme Région Sud (CAASR) la semaine dernière à Durban en Afrique du Sud. Nous lui avons posé quelques questions.

Vous venez d’être réélue pour 4 ans au poste de Membre Féminin au Conseil de la CAA auprès de la Confédérations Afri­caine d’Athlétisme Région Sud (CAASR). Pouvez-vous nous apporter plus d’éclaircissements de quoi s’agit-il?

La confédération africaine d’athlétisme est subdivisée en plusieurs régions. Madagascar est membre de la région Sud qui s’appelle Confédération Africaine d’Athletisme Southern Région ou Région 5, comportant 14 pays du Sud de l’Afrique dont les îles de l’Océan Indien. Selon la Constitution de la CAASR, un conseil doit être élu tous les quatre ans, qui sera l’instance dirigeante de la région et dont le but est de faire progresser l’athlétisme ainsi que les athlètes, elle doit organiser des compétitions régionales où les participants sont les 14 fédérations membres. L’élection était de pourvoir les postes suivants: le président, le vice-président, le Secrétaire Général, le membre individuel du Conseil, le membre Féminin siégeant à la CAA dont je suis de nouveau réélue

et deux membres siégeant à la CAA.

Qu’apportent la CAASR et votre réélection à l’athlétisme malgache?

Le président nouvellement élu s’appelle Zakhele Dlamini, il représente l’Eswatini ou le Swaziland Je suis donc membre du Conseil Exécutif aussi bien à la CAASR qu’à la CAA.

Ma présence à la CAASR permettra la circulation d’informations plus rapide pour la fédération malgache d’athlétisme. Mais je travaillerai surtout pour la région et l’Afrique.

Vous avez dit que vous avez eu le soutien du président de la FMA, Domini­que Raherison. Comment se matérialise la coopération entre la CAASR et la FMA ?

Le président de la Fma Dominique Raherison s’est déplacé à Durban lors de cette élection et on s’est parlé. La Confédérations Africaine d’Athlétisme Région Sud travaillera avec la fédération malgache d’athlétisme au même titre que toutes les autres fédérations de la Région. Des compétitions seront organisées et la fédération malgache d’athlétisme devrait y participer. Cela améliorerait le niveau de nos athlètes.

Les JIOI de 2023 approchent à grands pas et pour le moment rien de concret n’a été ficelé, la date de regroupement des athlètes n’est pas encore connue. Que conseillez-vous pour les athlètes en général et l’athlétisme en particulier?

Concernant les JIOI, seule la fédération malgache d’athlétisme est habilitée à s’en occuper. Le seul conseil que je donnerai aux athlètes est de se focaliser sur l’amélioration de leurs

performances.