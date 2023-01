NICOLAS DUPUIS – “On est capable de gagner le Chan”

Le sélectionneur des Barea A se dit séduit de la prestation de la sélection A’. Il a même annoncé qu’«on peut gagner ce Chan».

Le coach des Barea A à la Coupe d’Afrique des nations (Can) en Égypte en 2019, Nicolas Dupuis a confié qu’il n’est pas étonné du succès des Barea A’ et que ces derniers pourront aller jusqu’à remporter le titre, après la qualification historique en quarts de finale et dernièrement la victoire face au Mozambique en demi-finale ce samedi.

Comment vous avez trouvé la qualification de Madagascar en quarts puis en demi-finale du Chan ?

Nicolas Dupuis : Que du bonheur. Je ne suis pas étonné. On a cet avantage d’avoir la moitié de nos joueurs Barea A dans le championnat local à savoir Nina, Datsiry, Berajo, Tsiry, Dax et d’autres, comme lors des matches contre le Maroc et le Bénin … Il faut qu’on exploite cet avantage que les autres équipes n’en ont pas, la plupart. (…) sauf le Niger dont quasiment de la moitié de ses joueurs en équipe A, jouent dans les équipes locales. Cet avantage d’avoir ces joueurs contre les grosses nations comme le Ghana et le Sénégal, … ce n’est pas la même chose. En fait, on a une grande avance, la Pro League qui existe depuis quelques années, nous a permis d’avoir un championnat compétitif avec de très bons joueurs. Je ne suis pas étonné avec notre championnat tel qu’il est organisé, c’est top. C’est un travail de quatre ans. Si quatre ans en équipe A il n’y avait aucun local, lors des matches contre le Congo, le Maroc, le Bénin en septembre, il y avait cinq ou six… On a considérablement avancé. J’avais fait le pari il y a deux ans qu’on se qualifiera au Chan, et je suis persuadé qu’on est capable de le gagner.

Nous allons affronter le Sénégal en demi-finale. Serait-il possible de le battre et d’aller en finale ?

Nicolas Dupuis : Je l’ai vu en poule. Il a un avantage en s’appuyant sur un championnat correct. Son académie existe depuis longtemps. Il a une petite avance mais il n’a pas un seul joueur en équipe A, alors que nous, on en a. Il y a Datsiry, Nina, Berajo, Tsiry, Dax, Tantely, c’est la moitié de l’équipe, ou encore Rojo be et Lalaina y étaient dans le groupe. Je pense qu’on a un avantage. Les joueurs sont habitués contre des équipes plus fortes… Là c’est une autre chose, si contre le Maroc on a perdu 0-1 après un beau match, en galérant car c’était l’équipe A du Maroc, moi j’y crois vraiment. Et on a un avantage pour les futures compétitions : Chan ou Can, ou le Cosafa et les jeux des Iles, tant que la plupart de nos joueurs ne partiront pas à l’étranger. C’est une chance pour eux mais un danger pour l’équipe locale, entre autres les Rakool, Tsiry, Berajo, Nina soient appelés par les clubs étrangers.

Si se qualifier en finale serait faisable, comment trouvez-vous un duel final Algérie, pays organisateur contre Madagascar ?

Nicolas Dupuis : Une finale Algérie contre Madagascar, ce sera un match exceptionnel. Je crois qu’on est au-dessus de l’Algérie, donc je pense sincèrement qu’on peut gagner ce Chan. Je le crois à 100%, et je suis persuadé mais il faut rester humble, comme les joueurs et Roro le sont, en corrigeant au fil des matches des petites erreurs. Il y a par exemple un passage ou Nina nous a encore sauvé, le meilleur gardien du Chan, c’est ce que j’ai vu. Ou aussi Rakool avec des buts sur buts, c’était fantastique, on a aucune crainte à avoir contre le Sénégal. On a tellement l’habitude de jouer contre mieux que ça. Et ma grosse surprise est la performance d’un joueur comme Rakool que je connaissais moins, tous les autres j’ai vu avec moi et je suis hyper content de le découvrir comme ça. Cela donne une possibilité énorme qu’il aille en équipe A.