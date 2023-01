Le Sénégal se qualifie dans la douleur

Choc entre deux leaders. Le Sénégal, premier du groupe B à l’issue de la phase de poule valide son ticket pour les demi-finales vendredi soir en écartant la Mauritanie, leader du groupe D. Au bout du suspense, les Lions de la Teranga se sont imposés sur le score 1 à 0 à l’issue du deuxième quart de finale du championnat d’Afrique des nations qui s’est déroulé au stade du 19 mai 1956 d’Annaba. Les Lions ont marqué son but sur penalty, transformé par Lamine Camara à la 33e minute. L’arbitre central a sifflé une faute dans la surface, une erreur défensive des Mirabi­tounes. Confirmé par la VAR, le défenseur mauritanien, Beidou accroche Moussa dans la surface de réparation lors d’un corner des Lions, (29e). Les Sénégalais ont imposé leur loi dès l’entame de la rencontre. Ils ont raté leur nette occasion en début de la rencontre. Leur attaquant, Diallo s’est trouvé seul face au portier mauritanien et envoie par la suite la balle au dessus de la barre transversale (22e). Après à sa courte mais suffisante victoire, le Sénégal poursuit ainsi son aventure. Le pays de la Teranga jouera en demi-finales contre Madagascar ce mardi. Classé 4e en 2009, le Sénégal va disputer sa deuxième demie après sa première et unique participation lors d’édition inaugurale.