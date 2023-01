INTEMPÉRIES – Le bilan des intempéries s’alourdit

Cheneso s’éloigne de Madagascar, mais laisse des dégâts importants. Le nombre de morts augmente. Vingt-sept sont recensés, selon le dernier bilan publié par le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (Bngrc), hier en début de soirée, contre vingt-quatre, vendredi. Vingt-et-une personnes sont encore introuvables. La plupart de ces personnes décédées et portées disparues ont été emportées par l’eau. Betsiboka a été le plus affecté avec huit décès recensés, puis Atsimo Atsinanana qui enregistre six décès. Les autres décès sont survenus à Sava, Sofia, Melaky, Bongolava, Analanjirofo, Vatovavy, Boeny et Analamanga. Cheneso a touché dix-sept régions, du Nord-Est, où il a atterri, le 19 janvier, à l’Ouest et au Sud-Ouest, où il est sorti en mer, le 21 janvier. Pendant dix jours, ce cyclone a apporté de fortes pluies dans plusieurs régions. Plusieurs localités ont été touchées par des inondations. Résultats, quatre vingt-trois mille sinistrés, issu de dix-neuf mille ménages. Trente-sept mille personnes ont été déplacées. Hier, une centaine de sites d’hébergement au niveau de sept régions, dont Analamanga, sont encore actifs, trente trois ont été libérés. Vingt-cinq mille cases sont inondées, mille cases sont détruites. Plusieurs infrastructures scolaires, sanitaires et routières sont détruites. Plusieurs routes sont coupées. L’alerte cyclone est levée, avec l’éloignement du système. Des averses orageuses sont attendues sur la moitié Nord de l’île, en ce début de semaine.