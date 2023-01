FOOTBALL- CHAN – Les Barea à deux pas

Les Barea ont pulvérisé les Mambas du Mozambique ce samedi en quarts de finale à Constantine en Algérie. Madagascar jouera contre le Sénégal en demi-finales ce mardi à Alger.

Exploit historique de plus. Les joueurs et le staff comme leurs compatriotes au pays ou ailleurs ont savouré la victoire grand «V» des Barea ce samedi au stade Hamlaoui. Avec une température de 6e C sous le soleil couchant de Constantine, les Barea valident leur qualification historique en demi-finales du championnat d’Afrique des nations (Chan) réservé aux joueurs locaux. Les hommes de Romuald Félix Rakoton­drabe se sont imposés sèchement sur le score net de 3 buts à 1 contre les Mambas mozambicains.

À l’aise, la sélection malgache, le même onze de départ que lors des deux premiers matches, a fait un pressing haut dès l’entame de la rencontre. Servi du côté droit par le capitaine, Tantely Randrianiaina, l’attaquant du CFFA, Koloina Razafindra­naivo dit «Rakool» ouvre la marque, avec une frappe de l’intérieur du pied gauche placée dans la lucarne opposée (19e). C’était son troisième but de la compétition qui le place sur le fauteuil du meilleur buteur provisoire.

Les Mambas ont réagi mais n’ont pas pu franchir les murs défensifs malgaches. Les Barea, déterminés, en voulaient encore plus. L’attaquant du Fosa Juniors FC, Jean Yves Razafindrakoto, servi par le milieu gauche du Fosa Juniors FC Toky Olivier Randriatsiferana alias “Tsiry”, manque de peu le cadre, seul face au portier mozambicain Victor Guambe, qui envoie la balle au dessus de la barre transversale (42e). Les Mambas passent à l’offensive au retour des vestiaires mais n’arrivent toujours pas à pénétrer la ligne défensive malgache.

But annulé

Jean Yves répond à l’appel de Tsiry, échappé sur le flanc gauche et n’a plus qu’à lober le gardien de but (55e). Malheureusement, après vérification sur la VAR, avant de lancer la balle, Jean Yves a commis une faute en tenant le maillot du défenseur mozambicain. Impactés psychologiquement par l’annulation du but de Tsiry, les Barea se relèvent vite et relancent la machine. Jean Yves creuse l’écart en inscrivant le deuxième but, ballon piqué par la pointe du pied entre les jambes de Victor Guambe (66e).

L’attaquant du CFFA, Marcio Carlos Ramanantsoa remplace Tsiry (71e). Coaching gagnant, Carlos marque le but du KO, un dégagement du gardien de but, Nina Rakotoasimbola profitant une contre-attaque rapide, relayé par Rajo Razafindrai­bearimihanta dit «Berajo» (83e). Le milieu du Fosa Juniors FC Arohasina Andria­mirado a été élu homme du match. Les Barea ne cessent ainsi d’étonner plus d’un dont les spectateurs algériens visiblement séduits par leur exploit.

“Franchement je n’ai pas pensé en arriver là. Nous avons travaillé dur, les joueurs et le staff et voilà les résultats. Le secret est la cohésion et la solidarité sur terrain et en dehors” réitère Roro. Les Mozambi­cains ont tout tenté pour réduire l’écart et ratent à deux reprises deux coups de tête, sauvés par l’infranchissable Nina (89e). Après maintes tentatives, les Mambas marquent enfin leur unique but à la toute dernière minute, signé Isac Decabaldo.

Les protégés du coach Roro poursuivent ainsi leur aventure et joueront sans pression la demi-finale le mardi 31 janvier contre les Lions de la Teranga sénégalais à 22h, heure malgache, au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. «Nous sommes qualifiés en demi. Je pense que nous pouvons aller plus loin et aller chercher le titre est faisable» lance le coach Roro.