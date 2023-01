ÉDUCATION – Des études supérieures gratuites en Turquie

Les écoles Maarif à Madagascar préparent ses élèves aux études internationales. « Si un élève fait son étude dans notre école, s’il étudie la terminale ici, nous l’envoyons en Turquie. Il va étudier 5 ans à l’université, sans rien payer », indique Tam Mehmet Bera, directeur des écoles internationales Maarif Madagascar, dans le cadre de la visite de cet établissement scolaire, avec l’ambassadeur de Turquie à Madagascar, jeudi. Il était accompagné par des représentants du groupe d’amitié Madagascar-Turquie. Les bourses d’études sont de 100% pour les élèves qui obtiennent une moyenne supérieure à 14/20 et de moitié, pour ceux qui ont une moyenne de 12/20. Les filières médicales, les filières d’ingénierie et les filières de finance et d’affaire sont les spécialités les plus populaires pour étudier en Turquie. Mais ses universités proposent, également, des études en agriculture, en sciences, en Droit, en littérature ou encore aux Beaux-Arts, entre autres. La fondation Maarif de Turquie, une marque internationale de la Turquie dans le domaine de l’éducation a fait son entrée à Madagascar en 2019. Il est présent dans vingt-quatre pays en Afrique. Dans le monde, il compte plus de cinquante mille élèves. La qualité de l’enseignement dispensée est la particularité de cet établissement. « Il n’y a pas de discrimination dans cet établissement. On ne dédaigne pas les élèves qui ne sont pas très avancés dans leurs études, on les soutient. On leur donne des cours particuliers, pour qu’ils soient au niveau de leur classe respective », souligne Haingo Rasolonindrina, directrice nominale.