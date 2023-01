DEMI-FINALES – Madagascar tâchera de barrer la route du Sénégal

Les Barea se qualifient en demi-finale du championnat d’Afrique des nations. Mada­gascar y jouera cette étape décisive, contre le Sénégal, match programmé le mardi 31 janvier au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, à 22h, heure malgache. «Nous avons atteint ce stade après beaucoup d’efforts. Cela ne veut pas dire qu’on va céder maintenant. Au contraire, je crois que nous allons poursuivre dans ce sens, aller chercher le titre est faisable» lance le coach Romuald Félix Rakotondrabe.

Dans son interview sur Canal+, Roro a rappelé que «Je n’ai jamais douté de la capacité de mes joueurs. (…) C’est le fruit du travail. La force du groupe : union, collectif. (…) Le mérite revient aux joueurs… Notre objectif initial a été de sortir du groupe. Maintenant, on a l’objectif d’aller au bout». Pour revenir au parcours des deux nations, elles ont terminé chacune en tête de leur groupe respectif en phase de groupe.

Étape décisive

À sa toute première participation, Madagascar dans le groupe C a effectué un parcours sans faute de deux victoires en deux matches, contre les Black Galaxies du Ghana (2-1) et contre les Faucons de Jediane du Soudan (3-0) avant d’éliminer les Mambas mo­zambicains en quarts (3-1).

Le sélectionneur des Mambas, Francisco Condé Junior reconnaît de son côté la force des Malgaches, «Mada­gascar a été très efficace». Le Sénégal leader du groupe B, a enregistré pour sa part, deux victoires contre la Côte d’ivoire (1-0), puis la RD Congo (3-0) et une défaite face à l’Ouganda (0-1). En quarts, les Lions de la Teranga ont éliminé les Mirabitounes mauritaniens dans la souffrance par 1-0 sur pénalty dans le temps additionnel.

Lors de sa première et unique participation au Chan, le Sénégal a fini au pied du podium, battu par la Zambie en match de classement. Sur le papier, lors des quatre dernières rencontres entre les deux pays, le Sénégal compte deux victoires dont lors des qualifications à la Can en 2019 (2-0) et les éliminatoires pour la coupe du monde en 2015 (3-0). À domicile, Madagascar a accroché à deux reprises les Sénégalais sur le score de 2 partout en qualification de la coupe du monde 2015 et celle de la Can en 2018.