CHAN-Deux millions USD pour le champion

Hausse considérable de 60%. L’équipe championne de la 7e édition du Chan recevra un Prize money de 2 millions USD soit plus de 8,5 milliards d’ariary contre 1 250 000 USD de la précédente édition. La finaliste aura pour sa part 800 000 USD, 500 000 USD pour les demi-finalistes et 400 000 USD pour les quart-de-finalistes. Même les équipes qui ne sont pas qualifiées en phase finale auront leur part dont 300 000 USD pour les deuxièmes du groupe de trois et celles troisièmes du groupe de quatre. Et les autres ayant participé mais éliminées en phase de groupe recevront une prime de 200 000 USD chacune. La confédération africaine a alloué désormais une somme colossale de 7 900 000 USD de primes pour tous les pays participants contre 5 450 000 USD auparavant.