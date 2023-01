BESALAMPY – Deux fillettes arrachées aux ravisseurs

Fin du calvaire pour deux adolescentes. Après une longue poursuite conduite par les forces de police et le fokonolona, les deux fillettes ont été arrachées entre les mains d’une meute de dahalo. Une cinquantaine de têtes de bovidés dérobées au moment de l’attaque de leur village ont été dans la foulée récupérées. La police ainsi que les villageois ont ficelé l’opération ce week-end. Les deux adolescentes ont été ramenées saines et sauves à leurs familles respectives et le troupeau restitué aux propriétaires. La semaine passée, les bandits se sont abattus sur leur village à Besalampy en faisant parler la poudre avec leurs fusils. Face aux villageois impuissants, les assaillants se sont emparés des zébus qu’ils ont pu trouver pour aussitôt prendre le large. Informé de l’acte de banditisme, le commissariat de police du district de Besa­lampy s’est joint au fokonolona pour retrouver les fuyards. Sur une cinquantaine de kilomètres, la poursuite relevait d’un parcours du combattant. Les policiers ont dû traverser des dédales de montagnes et des cours d’eau à leur poursuite.