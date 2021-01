Hery Rakotomanana – « L’élection doit servir l’intérêt de la nation »

Le mandat de six ans des membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), arrivera à terme le 29 octobre. Les sénatoriales, est la dernière élection majeure qu’elle a organisé. En marge de la présentation du rapport de l’organisation de ce scrutin, hier, maître Hery Rakotomanana, président de la CENI, a accordé un entretien durant lequel il a brassé les péripéties traversées par la Commission durant ces six années. Avant de passer la main à leurs successeurs, les membres actuels de la CENI auront à boucler la révision de la liste électorale sur la base d’un système « rudimentaire », selon l’avocat Rakotomanana.

L’Express de Madagascar. Votre mandat est proche de son terme. Quel constat en tirez-vous?

Maître Hery Rakotomanana. Plusieurs choses ont été faites durant ces six années de mandat. Nous avons traversé plusieurs épreuves et plusieurs péripéties dans l’organisation des différents processus électoraux. Le constat est qu’à l’issue des différentes élections toutes les institutions sont en place. Qu’il n’y a pas eu de crise post électorale. Ce qui est un acquis majeur et j’espère qu’il faudra perpétuer. Il faut, néanmoins, reconnaître qu’il y a un goût d’inachevé.

À quoi faites-vous référence?

À la liste électorale. C’est un chantier colossal dont la réforme permettra d’améliorer considérablement système électoral. Nous, à la CENI, ne cessons pas de marteler qu’il faut basculer vers un système plus performant, puisque la gestion des élections, notamment, de la liste électorale est très basique. Nous travaillons sur la base de retranscription écrite. Et sur plus de dix neuf mille Fokontany, pourtant, il y a des responsables qui ont des difficultés à l’écrit. Dans plusieurs cas donc, il faut faire des déchiffrages lorsqu’il faut passer à retranscription dans le fichier électoral. Je peux affirmer que même dans dix ou vingt ans, nous aurons toujours les mêmes problèmes dans l’organisation des élections, tant que nous maintenons ce système de liste électorale alphanumérique.

Comme vous l’aviez dit, la CENI n’a de cesse de tambouriner qu’il faut basculer vers une liste électorale 2.0. Pourquoi vous n’arrivez à en convaincre les décideurs politiques? Où est le blocage?

Il faut reconnaître que passer du système alphanumérique, au système biométrique nécessite un certain budget. La CENI ne peut que faire des recommandations. Si nous n’avons pas les moyens de basculer vers un système biométrique de pointe, nous pouvons songer à des solutions intermédiaires. Au moins, avançons dans l’amélioration de cette liste, puisque le système actuel est rudimentaire. Je profite de l’occasion pour dire qu’il est, aussi, nécessaire de revoir le cadre juridique des élections, puisque le constat est qu’il présente plusieurs failles. Le mieux serait d’avoir un vrai code électoral.

Quelle est la différence entre la loi et un code?

Le code compile les différentes lois relatives à un domaine, comme les élections. La situation actuelle est que le cadre juridique des élections est éparpillé dans plusieurs lois. Qu’à chaque échéance électorale, il y a une loi spécifique est élaborée à chaque échéance électorale. Le régime de gestion du scrutin change à chaque type d’élection. Et il est souvent, influencé par le contexte du moment, que ce soit politique ou autre. Un code solide, complet et précis contribuerait, pourtant, à améliorer l’organisation et la quiétude du processus électoral.

J’en reviens à la question, pourquoi tout cela n’a pas été fait ?

Puisque tout ce que vous dites là, vous l’avez déjà soutenu à plusieurs reprises, à différentes occasions. Les acteurs auraient-ils un intérêt dans ce statu quo, dans ce désordre? J’y répondrais en disant que nous avons toujours le choix. Soit, nous choisissons d’agir dans la quête d’une paix durable pour servir l’intérêt de la population et de la nation. Soit, nous choisissons l’intérêt d’un parti politique ou d’un régime. C’est cette opposition qui cause souvent des problèmes. En mon sens, une élection apaisée est un des socles du développement. Qu’une élection doit, au final, servir l’intérêt de tous. Tout ce que nous sommes en train de dire devrait couler de source. Il est nécessaire, néanmoins, qu’il y ait un responsable politique qui puisse les relayer. Un responsable politique qui n’ait pas peur des élections. Qui ose lever toutes les opacités dans le dispositif encadrant l’organisation des élections.

Seriez-vous en train de dire qu’il y a eu une velléité de servir des intérêts politiques dans la confection du dispositif encadrant la gestion du processus électoral?

Je ne reconnais, ni n’affirme rien, mais je fais juste un constat de ce qu’il y a, de ce qu’il y avait. Je ne parle même pas du contexte actuel, mais même lors de ma jeunesse, ça a toujours été comme cela. C’est un mal qui semble nous coller à peau. Nous ne cherchons pas la manière d’avoir des élections propres et transparentes, mais nous cherchons différentes manières pour dévier le processus et ensuite, nous cherchons un bouc émissaire lorsqu’il y a des problèmes. Qui est le bouc émissaire ? C’est la CENI, ou avant le ministère de l’Intérieur. Il est plus que temps de changer cela. Qui va le faire, ou qui osera le faire, je ne sais pas. Mais, il y a une volonté politique nécessaire pour changer les choses. Depuis la présidentielle de 2018, Madagascar est devenu une référence en Afrique en matière de gestion des élections. Mais ce qui a été n’est pas suffisant à cause de toutes les failles que j’ai énumérées. Nous devons et pouvons faire beaucoup mieux.

En parlant de bouc émissaire, à chaque processus électoral, la CENI a été bousculée par l’opinion politique et publique. À un moment donné cela a mené à l’éviction d’un de ses vice-présidents. Était-ce un sacrifice pour préserver la Commission?

C’est un épisode douloureux que je ne souhaite pas aborder.

La transparence est le mot d’ordre de la CENI dans la gestion des élections. Cela a pourtant, eu diverses conséquences et causé plusieurs polémiques. De votre expérience, est-ce que toute vérité est bonne à dire dans la gestion d’une élection?

La transparence a été le bouclier qui a préservé Madagascar des troubles durant tous ces processus électoraux. Tous les candidats ont pris à partie la CENI durant ces élections. La raison est qu’ils avaient des appréhensions quant à notre impartialité et notre indépendance. Le seul argument que nous avions eu pour convaincre les différents bords politiques de notre impartialité, pour convaincre le public a été la transparence. Je ne démens qu’il y a eu des failles dans la gestion des processus électoraux, mais je peux affirmer que la CENI a été impartiale. Maintenant, il faut se dire, jusqu’où pouvons-nous jouer cette transparence.

Là est la question, justement. Jouer la transparence n’a pas préservé la CENI des différentes frondes et des polémiques qui a failli remettre en cause la paix sociale.

Voilà, l’ordre public, la paix sociale est la limite de la transparence. La première mission est de préserver la paix. La transparence est nécessaire, mais il ne faut pas omettre la responsabilité de préserver l’apaisement dans l’intérêt supérieur de la nation. S’agissant de la liste électorale, par exemple, avions nous raison ou pas, de dénoncer les problèmes dans la liste électorale. Le fait est que personne ne l’avait réellement fait avant. C’est pourtant devenu un sujet à polémique. Or la qualité de la liste électorale est améliorée, actuellement, par rapport aux années précédentes. A mon niveau, toutefois, je n’ai aucun regret. S’il fallait le refaire, je referais la même chose.

Un de vos pairs a justement, payé les frais de cette transparence. N’y a-t-il réellement aucun regret?

Cette décision est la conséquence d’une suite de plusieurs faits. Il est difficile pour moi de dire s’il y a un regret ou non. Il ne faut pas omettre que Thierry Rakotonarivo [ancien vice-président de la CENI] est l’un de nos camarades dans la prise de responsabilité pour le bon déroulement des élections. Cependant, les circonstances ont rendu incontournable la mesure qui a été prise, bien qu’elle ait été douloureuse.

Estimez-vous que la CENI a fait le bon choix en jouant la transparence à toute épreuve, au regard de la situation nationale?

Nous nous approchons de la fin de notre mandat. Personnellement, j’estime avoir apporté ma part dans la quête de l’apaisement dans le pays. Je n’ai pas de vocation politique. J’ai évolué dans la lutte ordinale, j’ai été désigné par l’ordre des avocats pour siéger à la CENI. J’y retournerais une fois mon mandat terminé. Aussi, j’estime, également, avoir accompli mes devoirs vis-à-vis de l’ordre des avocats. Nous sommes parvenus à organiser des élections sans heurts.

Vous avez donc le sentiment d’une mission accomplie?

Effectivement, j’estime avoir accompli ma mission vis-à-vis de la patrie. Le premier souci est de préserver la paix sociale. Nous sommes que de passage au sein de cette entité de gestion des élections. Il n’y aura pas de processus parfait. En témoigne ce qui s’est passé à l’étranger, même aux États-Unis. Notre cadre juridique, par exemple, est bancal. Seulement, l’important est de préserver la paix. Je tiens à souligner que tous mes collaborateurs ont, également, accompli leur mission par rapport à tout ce que nous avons enduré. Nous avons la chance d’avoir des personnes compétentes, issues de diverses domaines.

Jouer la transparence était, visiblement, un mal pour un bien, notamment, s’agissant de la liste électorale. La révision de cette liste est probablement le dernier grand chantier de la CENI. Quels sont les points à redresser?

Nous faisons l’effort de faire un suivi épineux de tous les rouages dans le système alphanumérique. Nous avons organisé une journée bloquée avec tous les responsables de nos démembres pour un recyclage sur le plan opérationnel. L’objectif est que tous soient responsables dans la bonne marche de l’organisation des élections. Je ne suis pas défaitiste, mais je réitère que nous n’aurions pas une liste électorale fiable si nous ne changeons pas le système actuel. Nous Malgaches, sommes d’autant plus, indisciplinés vis-à-vis de nos obligations civiques.

Qu’entendez-vous par indiscipliné?

Il y a, par exemple, la nécessité de régulariser les procédures administratives au niveau des Fokontany, lors des déménagements. Il y a, aussi, les cas où les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans. Pour pouvoir s’inscrire dans la liste électorale, ils doivent avoir une carte d’identité nationale. Pour diverses raisons, comme l’insuffisance des imprimés y afférent, ils n’en ont pas. Parlons, du reste, des cas de décès non déclarés par leur proche et les Fokontany ne réagissent pas. Concernant les chefs Fokontany, justement, combien savent écrire correctement et peuvent écrire correctement les noms des citoyens. Une fois arrive au niveau des districts, lorsque les chefs de centre informatiques, confinés dans des délais impartis, retranscrivent de manière approximative ces noms qu’il faut déchiffrer. Voilà des exemples qui plombent la fiabilité de la liste électorale.

Nous avons près de trois ans, sans échéance électorale. Cette période pourrait-elle suffire à réformer le système d’élaboration de la liste électorale?

S’il y a la volonté politique de le faire, c’est jouable.

Si nous faisons le point sur le mandat de la CENI. Quelle est l’épreuve la plus dure qu’elle a traversée durant ces six années?

L’élection présidentielle de 2018. Tous mes collaborateurs s’accordent sur ce point. Moi, en tant que président de la CENI, je peux en témoigner. De toute ma vie, je n’ai jamais enduré d’épreuve aussi dure que celle traversée lors de la présidentielle de 2018.

Pourquoi était-ce si dure?

La première raison est que la population ne comprend ce qu’est la gestion de l’organisation d’une élection. Il y a une incompréhension vis-à-vis du processus électoral. C’est un autre gros travail à faire. Cela fait partie des responsabilités de la CENI, mais nous ne sommes pas parvenu à dissiper cette incompréhension du public. Nous n’avions pas su faire comprendre à la population que dans ses décisions et actions, la CENI est liée aux dispositions légales. Le cadre juridique est, pourtant, bancal. C’est un exercice difficile. Le deuxième point est la manipulation. Il y a des personnes qui sont parfaitement au fait des textes et des réalités du processus. Seulement, pour des raisons politiques ou autres, ils détournent les choses au gré de leur intérêt. La troisième point est les déferlantes d’attaque sur les réseaux sociaux.

Dans tout cela, comment aviez-vous géré les différents courants politiques?

Je n’ai de cesse de dire que je suis un homme de loi. Autant que possible, la CENI s’en est tenue à ce qui est prévu, écrit dans les textes que soit bien ou mauvais. C’est la seule manière de démontrer notre impartialité. Je ne suis pas du tout satisfait du cadre juridique des élections. Cependant, je suis tenu de respecter les dispositions légales. Je vous confie que moi et les huit autres membres de la formation permanente de la CENI, nous nous en sommes souvent remis aux éclairages de la Haute cour constitutionnelle (HCC), face aux zones d’ombre des lois électorales. Je n’ai pas la prérogative de demander officiellement l’avis de la HCC. Seulement, je pouvais demander son aide lorsque cela s’avérait nécessaire.

Il y a toujours des doutes quant à l’indépendance de la CENI. Comment aviez-vous fait pour affirmer, défendre et démontrer cette indépendance durant votre mandat?

L’indépendance est surtout dans la tête. Il fallait marquer notre indépendance visà-vis des politiciens, des tenants du pouvoir et aussi, de la communauté internationale. Nous l’avions démontré par nos décisions et nos initiatives. Etre indépendant n’est, cependant, pas une mince affaire. Déjà financièrement la CENI dépend de l’État et de la communauté internationale. Pareillement, sur le plan logistique. Même notre siège appartient à un ministère.

Où est donc cette indépendance lorsque vous ne l’êtes pas sur le plan financier ou logistique?

Nous avons préservé notre indépendance dans la conduite du processus électoral. Ça a été le cas, par exemple, lorsque nous avions décidé de faire preuve de transparence sur les failles de la liste électorale. C’est le cas quand nous avions décidé de faire un audit de la liste par des experts internationaux. Une vraie indépendance de la CENI nécessite, également, une volonté politique afin que ce ne soit plus une guerre de tous les jours.

Quel conseil donneriez-vous aux futurs membres de la CENI?

Je ne prétends pas pouvoir donner un conseil à qui que ce soit. Si je devais le faire, je dirais que la meilleure démarche est de s’en tenir aux dispositions légales, qu’importe le prix. Il faut, également, travailler dans la transparence pour gagner la confiance de l’opinion publique.

Après tout ce qui a été dit, pouvez-vous attester que durant toutes ces échéances électorales, la CENI a toujours été impartiale?

Je serais franc. Au niveau national, la CENI a toujours été impartial, à chaque processus électoral nous avons organisé. Seulement, la CENI est composée de plusieurs démembrements jusqu’au niveau des Fokontany. Les chefs Fokontany ont une double casquette. Ils dirigent, à leur niveau, l’administration territoriale et électorale. Tout poste ayant un double commandement est toujours problématique. Il n’est pas à écarter qu’au sein des différentes strates de la CENI, il y a des acteurs déviants.

Y aurait-il une solution pour y remédier?

Il s’agira d’un processus à long terme, mais la solution est la professionnalisation de l’organisation des élections. Il faudrait mettre en place une vraie administration électorale, indépendante, avec des professionnels ayant la compétence nécessaire pour gérer les élections.

Durant ces six années à la présidence de la CENI, quelle est votre plus grande fierté et votre plus grand regret?

Ma plus grande fierté, je l’ai déjà dit tout à l’heure. C’est d’avoir apporté ma contribution à l’apaisement dans mon pays, d’avoir servi mon pays en mon âme et conscience. Mon regret, c’est quelque part, l’ingratitude des gens face à tout ce que nous avons fait. Nous n’avons pas ménagé nos efforts pour que les élections soient crédibles, mais à chaque fois, il fallait encaisser les coups. En tout cas, je peux prendre ma retraite sereinement, puisque ces six ans n’ont pas été de tout repos.