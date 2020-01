Violence dans un bar – L’adjudant-chef incriminé jeté en prison

Après vingt ans de service au sein de l’Armée, l’adju­dant-chef, trahi par ses gestes menaçants dans un bar à Anosibe, le week-end dernier, se trouve actuellement à la maison centrale d’Antanimora.

« Notre rendez-vous au Parquet a eu lieu hier à 9h. Ce militaire et le gendarme qui l’accompagnait sont arrivés à midi. Puis, nous avons été reçus par le magistrat à 14h. La comparution s’est terminée deux heures plus tard », indique un membre de la partie plaignante.

« La victime de la menace avec arme a porté plainte, ainsi que la primature où travaillait le suspect. Ce dernier a été mis en prison en attendant la prochaine étape. Il a vingt-quatre heures pour faire opposition, d’après ce qu’on nous a fait savoir », ajoute la même source.

Interrogée

À part cette poursuite pénale, l’Armée a, pour sa part, appliqué les mesures disciplinaires qui s’imposent à l’encontre de cet élément déviant. Une affectation en dehors d’Antananarivo lui a été notifiée en plus de la confiscation de son arme. Il a également été amené et retenu à la salle d’arrêt avant d’être placé en garde-à-vue à la section des recherches criminelles de la gendarmerie de Fiadanana. Cette section a été saisie de l’enquête et l’audition du propriétaire du bistrot avec les témoins.

D’après les témoignages recueillis, « l’adjudant-chef en question a bu un verre dans un autre bar où il a déjà semé le désordre avant d’arriver dans celui à Anosibe ». « J’ignore ce qui s’est vraiment passé, mais il était déjà en train d’insulter le barman quand je suis entrée. Le responsable au comptoir a essayé de le calmer, mais voilà ce qui s’est passé, comme on peut le voir sur les vidéos », relate une personne ayant assisté à la scène.

« Peu après, il a certainement été appelé depuis la primature, puisqu’il est repassé pour nous prier de supprimer l’enregistrement », précise-t-elle. Celle-ci s’est rendue à la gendarmerie pour livrer une copie des vidéos et les photos prises. « Les enquêteurs m’ont interrogée sur ce qui s’est passé. Ils m’ont demandé si je connaissais ce militaire et comment il se comportait dans notre quartier. Aussi, voulaient-ils savoir la raison pour laquelle j’étais là au moment des faits », explique-t-elle.

Ce sous-officier mis en cause était apparemment sous l’emprise de l’alcool quand il a dégainé, armé et pointé son pistolet sur le barman. Il a menacé de tirer sur lui, mais il ne l’a finalement pas fait lorsqu’il a été filmé, puis divulgué sur Facebook.