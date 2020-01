Remaniement – Le Gouvernement se donne un second souffle

Avec un nouvel effectif, le gouvernement veut se donner un nouveau départ. Le mot d’ordre reste inchangé, il est exigé des ministres des résultats rapides, palpables et quantifiables.

Du concret. Andry Rajoelina, président de la Répu­blique, l’a martelé hier, lors de la présentation de la nouvelle équipe gouvernementale et durant le conseil des ministres qui s’en est suivi.

« Le mot d’ordre ferme qui régit les actions gouvernementales, reste inchangé. Vous devez travailler vite, avoir des résultats palpables, quantifiables et impactant directement sur le quotidien de la population », a soutenu le chef de l’État à l’endroit des membres du gouvernement. Il y a ajouté la bonne gouvernance, l’efficacité, la transparence et la probité dans la conduite des affaires publiques.

Comme l’esquisse le communiqué de presse du conseil des ministres, l’Exécutif compte sur le remaniement du gouvernement pour prendre un nouvel élan. Le chef de l’État parle de nouvelles approches, de nouvelles méthodologies de travail et plus de cohésion afin de concrétiser ses engagements de campagne ou « Velirano », et les projets inscrits dans l’Initiative appelée à devenir le Plan émergence de Madagascar (PEM).

Aussi, pour relever rapidement et efficacement les défis qu’il s’est fixés, à part trois départements attribués à ses fidèles et alliés politiques, Andry Rajoelina a décidé de reconduire ou nommer essentiellement des technocrates. Le background et le parcours des nouveaux venus, notamment, sont impressionnants. Certains sont même des personnalités connues sur les réseaux sociaux, par le biais de leurs opinions et interpellations sur la conduite des affaires nationales.

Évaluation périodique

La majorité de ceux qui sont maintenus en place, aussi, ont des arguments à faire valoir côté Curriculum Vitae. Le locataire d’Iavoloha a, visiblement, privilégié la compétence et la technicité aux galons politiques. Bien que la reconduction de certains, prête à interrogation, sur le papier, le nouveau gouvernement semble mettre l’opinion publique d’accord.

« Ils n’ont pas droit à l’erreur », « ils ont tout à prouver, surtout que les défis qui les attendent sont colossaux », déclarent certaines voix au sein de la sphère des observateurs politiques. Ayant pour certains, été recrutés dans la base de données des « cerveaux », que vient de constituer l’État, les nouveaux membres du gouvernement sont donc, la crème des élites du pays. Andry Rajoelina les a présentés comme étant représentatifs des compétences que compte la nation.

Le président de la République, dans son discours à Iavoloha, hier, a reconnu, « la population attend beaucoup de nous. Elle attend l’amélioration de son quotidien, que nous apportions du développement (…) ». Le challenge qui attend les ministres reconduits, comme les nouveaux sont énormes. Cette fois-ci le président de la République n’a pas limité le mandat du gouvernement. À la lecture du rapport du conseil des ministres, toutefois, il semble que chaque membre de l’équipe se soit engagé à atteindre des objectifs qui feront l’objet « d’évaluation périodique ».

Rétablir la confiance de la population envers la Justice est un des objectifs soulignés en conseil des ministres, tout comme l’amélioration du niveau de l’éducation et de l’enseignement supérieur et le démarrage rapide et l’accélération des projets d’infrastructures. À cela s’ajoutent les promesses à concrétiser en vue de la célébration du 60eme anniversaire du retour à l’indépendance, comme la rétrocession des îles éparses.

Face aux challenges qu’ils ont à relever, certains rappellent que parmi les freins au développement du pays, il y a les problèmes structurels, organisationnels et conjoncturels au sein de l’administration publique. Il y a aussi, les résistances corporatistes. Pour pouvoir travailler rapidement, les ministres auront à faire preuve de leadership nécessaire pour amener tous les acteurs de leur département à suivre leur cadence et celle voulue par le chef de l’État.