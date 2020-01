Nouveau Gouvernement – La participation féminine augmente

Une avancée dans la promotion de l’égalité du genre dans les affaires publiques. Huit ministres sur les vingt quatre nommés, hier, au sein du gouvernement de Christian Ntsay sont des femmes.

L’égalité du genre, un des points énumérés dans la vision « Velirano » est prise en considération dans la nouvelle composition des membres du gouvernement. C’est ce qu’à annoncé le président Andry Rajoelina dans sa brève introduction avant la proclamation du décret de nomination à Iavoloha, hier.

La présence des huit femmes dans le gouvernement correspond au rapport de 60-40. Cette étape s’approche de l’objectif Planète 50-50 d’ici 2030 lancé par les défenseurs du droit des femmes. À ce stade, Madagascar avance dans la promotion du genre au sein de l’administration si auparavant, le gouvernement de Christian Ntsay ne comportait que six femmes ministres. Quatre d’entre elles sont des redoublantes tandis que quatre autres sont de nouvelles entrantes.

Les femmes ministres

– Ministre de l’Education nationale et de l’enseignement technique et professionnel: Josoa Iasisambatra Rijasoa Andriamanga

– Ministre de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement : Voahary Rakotovelomanantsoa

– Ministre du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales: Gisèle Ramampy

– Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Elia Béatrice Assoumacou

– Ministre de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat : Lantosoa Rakotomalala

– Ministre de l’Environnement et du développement durable : Vahinala Raharinirina

– Ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme : Lucien Irmah Naharimamy

– Ministre de la Communication et de la culture : Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy