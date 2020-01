Is’Art galerie Ampasanimalo – L’appel à artistes pour la 9ème édition de « Fêt’Art » s’ouvre

Un vivier culturel et artistique devenu quasiment incontournable pour tout amateur d’art, mais surtout les fêtards de la capitale. L’Is’Art Galerie Ampasanimalo célèbre près d’une décennie d’émerveillements à travers l’art contemporain dans toute sa splendeur en ce début d’année. Pour ce faire, c’est toujours avec entrain qu’elle lance officiellement l’appel à artistes pour la 9ème édition de son événement phare sobrement intitulé « Fêt’Art ». Comme l’indique son nom, il s’agit là, ni plus ni moins, que de la plus grande fête qui égaye et débute sa programmation annuelle. Annoncé pour ce 8 février à partir de 16h, « Fêt’Art » promet une scène encore plus conviviale, chaleureuse et bien garnie pour l’occasion. Ainsi, musiciens, chanteurs et artistes talentueux de tous horizons sont conviés à se joindre aux festivités, car la scène leur est ouverte. Tout un programme est prévu par l’Is’Art Galerie Ampasanimalo pour cette journée qui, comme le veut la tradition depuis neuf ans maintenant, s’étendra sans doute jusqu’à très tard dans la nuit, voire plus. Un grand moment de communion artistique, ce rendez-vous sublimera aussi bien les lieux qu’il vous en fera voir de toutes les couleurs également. Reconnu comme étant un lieu très prisé et apprécié des artistes actuels, mais aussi des artistes traditionnels, nul doute que l’Is’Art Galerie Ampasanimalo fédérera du beau monde à travers cet appel qu’il vient de lancer.