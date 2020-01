Industrie textile – Offensive de charme des Britanniques

Prévoyantes, les autorités anglaises mènent une campagne de séduction économique. Les aides financières au développement débarquent.

Maximiser les partenariats économiques. C’est l’objectif que se fixe le Royaume-Uni en proposant des aides financières à des pays africains afin que ces derniers puissent développer leurs industries textiles. Hier, à Ambohidratrimo, le programme projet UK Trade Partnerships (UKTP) ou Programme pour les Partenariats Commerciaux avec le Royaume-Uni a été lancé officiellement par les Britanniques en présence des principaux acteurs du secteur textile. Selon les explications, l’UKTP a pour mission d’aider les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) à tirer profit de l’accès préférentiel au marché européen et britannique. Des marchés libres de barrières tarifaires et de quotas dont ils jouissent via les Accords de Partenariat Économique (APE).

Le programme permettra aux pays ACP d’optimiser leur utilisation des préférences APE et d’en maximiser les bénéfices en encourageant les échanges sur la base des APE européens existants et en anticipant la mise en œuvre d’APE spécifiques au Royaume-Uni quand le Royaume-Uni quittera l’Union.

Contrainte

« Le projet UKTP est financé par le Département pour le développement international (DFID) du gouvernement du Royaume-Uni. Il s’agit d’apporter une assistance technique aux entreprises malgaches, par le biais de l’agence de mise en œuvre dénommée International Trade Center », souligne Matthias Knappe, administrateur de programme à l’International Trade Center.

En parallèle, les institutions du secteur recevront un appui technique pour améliorer leurs services auprès des entreprises du textile et de l’habillement. Quatre institutions dont le GEFP ou Groupement des Entreprises Franches et Partenaires, le GEP ou Groupement des Entreprises de Madagascar, le GFEM ou Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar et l’EDBM ou Economic Development Board of Madagascar bénéficieront aussi de cette manne britannique. En somme, le Royaume Uni accorde une aide financière pour quatorze entreprises malgaches afin que ces dernières puissent renforcer leurs compétences et prétendre à une ouverture sur le marché britannique en tenant compte des exigences de ce dernier en termes de norme et de qualité. « On a intérêt à échanger. On a intérêt à se mettre ensemble pour trouver des solutions à nos besoins et contraintes. Notamment sur le plan du développement de nouveaux marchés, du développement des compétences, ou encore en terme d’accès aux financements ainsi que sur l’amélioration de la compétitivité», soutient Olivier Cua, PDG de la société Epsilon et hôte de l’évènement. Les prévisions indiquent que le projet devrait créer un peu plus d’un demi-millier d’emplois dans le secteur grâce aux rajouts de près de quatre millions de dollars d’exportations supplémentaires vers les marchés du Royaume-Uni et de l’Union Européenne.