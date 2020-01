Football – Conférence nationale : Quatre axes de développement retenus

La conférence nationale pour le développement du football a pris fin hier. Les résolutions ont été présentées, hier, lors de la cérémonie de clôture.

Coup de sifflet final. La conférence nationale pour le développement du football s’est conclue hier après-midi par la présentation de la synthèse générale des deux jours de concertation au Mining Business center à Ivato. Quatre grands axes résument les propositions des travaux des huit groupes à savoir l’amélioration des infrastructures, la croissance et le développement du football de base, la culture de l’excellence et la bonne gouvernance. Le premier axe sur les infrastructures a été rapporté par le journaliste, Clément Rabary.

Celui-ci consiste à la construction et la réhabilitation des terrains dans toute l’île. L’objectif final est de mettre en place les académies de football dans les régions. L’axe sur la relève a été résumé par le père Jean de Dieu Randria­naivo du collège Saint Michel.

Cette école éduque ses élèves pendant cent trente ans par le sport et avait sorti de nombreuses anciennes gloires dans plusieurs disciplines. L’axe sur la culture de l’excellence a été présenté par le journaliste, Sylvain Ranjalahy ou il a rappelé le succès des Barea à la CAN en Egypte ainsi que le sacre continental en beach soccer ravi en 2017 et qui avait par la suite représenté le continent au Mondial de Portugal. Après ces succès, avec le classement actuel de 91e mondial, «on ne devrait plus faire marche arrière car l’objectif c’est le sommet, la coupe du monde », lance-t-il. Et le quatrième axe sur la bonne gouvernance a été présenté par Jean Luc Djavojozara. «On a la bonne personne à la bonne place. Ces élus devraient servir le football, dans la transparence », souligne-t-il.

Reconnaissance

Outre ces axes, l’implication des grands investisseurs a été sollicitée lors de la séance questions-réponses, «on doit exiger des conditions d’implantation à ces grands projets dont la construction des terrains et la création de club».Le président de la fédération malgache de football, Arizaka Raoul Rabekoto a rassuré, dans son allocution lors de la cérémonie de clôture officielle, que «ces propositions et recommandations deviendront le plan d’activités de la fédération». Il n’a pas caché sa satisfaction vu l’engouement des participants durant les jours de débats et de travaux de groupe. «L’objectif c’est la victoire, le succès et surtout de pérenniser ce succès », conclut-il. Maitre Kira Michel, capitaine du Club M, avec quinze ans dans la sélection nationale, a représenté tous les participants lors de la série de discours, «je souhaite la réussite à la nouvelle équipe de la fédération pour concrétiser ces résolutions ». Et suite à la demande de Maitre Kira sur la reconnaissance des anciennes gloires, le président de la fédération a de suite réagi que ces seniors auront chacun, dans le plus bref délai, la carte d’accès au stade à tous les matches officiels. La fédération va aussi mettre en place le fonds de solidarité qui accompagnera les anciennes gloires ainsi que les footballeurs de haut niveau à monter des projets. Une commission assurera prochainement la rédaction des résolutions à l’issue des deux jours de conférence nationale. En bouquet final, la fédération a visité les stands des écoles de football et clubs puis les a dotés de ballons, plots et chasubles.

Mots croisés

Maitre Kira Michel, capitaine club M

C’est l’une des promesses du président de la fédération d’organiser la conférence nationale dès son arrivée à la présidence. Espérons qu’il concrétisera les résolutions et je pense que c’est réalisable. Les huit thèmes résument d’ailleurs toutes les idées principales pour développer le football, surtout la promotion des jeunes. Il ne faut pas toutefois oublier les anciennes gloires de leur vivant. On attend jusqu’à présent la reconnaissance des anciennes gloires dans la politique nationale des sports.

Mena kely Ruphin, coach adjoint Fosa Junior Tanà, entraineur Barea U20

C’est satisfaisant mais pas à cent pour cent. La conférence nationale a tout de même sorti pas mal de solutions à beaucoup de problématiques. On peut pourtant espérer beaucoup de choses si on concrétise les résolutions, c’est ce qu’attendent les footeux. Ces idées ont été proposées non seulement par les participants mais surtout par tous les acteurs du football dans les régions qui n’ont pas pu assister à la conférence. Et on souhaite que la fédération avec le soutien de l’Etat puisse les réaliser.

Jasmina Ravelonarivo, fondateur club et école de football Ajesaia

Ce ne sera jamais parfait, mais pour nous, ces résolutions pourront résoudre beaucoup de problèmes au sein du football. Il suffit de concrétiser ce qu’on a concerté ensemble durant les deux jours de conférence nationale. Il faut éviter de trouver des motifs pour ne pas les appliquer car c’est la voie du peuple et le souhait de tous.

Honoré Rakotondrahova, président du club des supporteurs

Organiser une telle conférence est une très bonne idée mais il faut surtout solliciter l’implication de l’Etat dans la réalisation. Par exemple la construction des terrains. Il faut ensuite savoir gérer les infrastructures. Les communes vont les utiliser pour accueillir des spectacles alors que ça va endommager la pelouse. Pourtant, on ne peut pas les empêcher car cela renflouera leur budget. Je pense que ces dirigeants sont des expérimentés car le président, Raoul Rabekoto a déjà fait preuve de bonne gestion et de gouvernance à la tête de la CNaPS. Donc je suis confiant là-dessus.