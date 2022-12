TENNIS- OPEN INTERNATIONAL DE BOULOGNE – Ando Tiantsoa Ratre battue d’entrée

La marche a été trop haute. La jeune Malgache de 12 ans, Ando Tiantsoa Ratre, qui a participé pour la première fois au 34e Open des U10-U12 du tennis club de Boulogne, a été battue d’entrée. Elle a perdu en deux sets (6/2 6/3) contre la petite Russe, Milena Panikova. Elle n’a pas joué son meilleur tennis, peut-être un peu prise par l’évènement. La déception a été palpable sur son visage. Croyant se mettre sur sa lancée en menant 3/1, en début du deuxième set, elle n’a pas pu tenir sur la longueur face à son adversaire plus coriace et très agressive en défense. Natacha Randriantefy, l’une de ses deux coachs, a expliqué que « c’est un tournoi riche en émotion et en expérience pour Tia. La fille d’en face n’a fait que cinq points gagnants de tout le match, le niveau se tient, mais la gestion de l’émotion et du physique est un travail à faire. Tia a trop donné trop de points au moment important. Face à cette défaite, elle est consciente de ses propres capacités. Ce n’est que le début… elle se dit un peu déçue, mais prête à repartir au charbon », conclut-elle. Pas moins de cinq jeunes raquettes issues de 27 grands pays du tennis mondial ont été présentes durant cet open international de Boulogne entre autres la France, l’Allemagne, la Croatie, l’Espagne, la Grande- Bretagne…